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Автоинспекторы проведут в Екатеринбурге рейд «Безопасная дорога»
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с 22 по 26 февраля автоинспекторы проведут рейд «Безопасная дорога». Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.
Рейд направлен на пресечение нарушений ПДД, связанных с пьяным вождением, управлением ТС водителями, лишенными водительских прав или никогда их не получавшими, а также на повышение правового сознания и дисциплины участников дорожного движения.
На дорогах Екатеринбурга будут дежурить экипажи ДПС для проверки водителей, чтобы исключить нахождения за рулем нетрезвых людей.
Очевидцев пьяного вождения просят сообщать об этом в дежурную часть ГИБДД по телефону +7 (343) 263-19-02, 02 или 112.
Рейд направлен на пресечение нарушений ПДД, связанных с пьяным вождением, управлением ТС водителями, лишенными водительских прав или никогда их не получавшими, а также на повышение правового сознания и дисциплины участников дорожного движения.
На дорогах Екатеринбурга будут дежурить экипажи ДПС для проверки водителей, чтобы исключить нахождения за рулем нетрезвых людей.
Очевидцев пьяного вождения просят сообщать об этом в дежурную часть ГИБДД по телефону +7 (343) 263-19-02, 02 или 112.
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