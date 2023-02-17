Автоинспекторы проведут в Екатеринбурге рейд «Безопасная дорога»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с 22 по 26 февраля автоинспекторы проведут рейд «Безопасная дорога». Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.Рейд направлен на пресечение нарушений ПДД, связанных с пьяным вождением, управлением ТС водителями, лишенными водительских прав или никогда их не получавшими, а также на повышение правового сознания и дисциплины участников дорожного движения.На дорогах Екатеринбурга будут дежурить экипажи ДПС для проверки водителей, чтобы исключить нахождения за рулем нетрезвых людей.Очевидцев пьяного вождения просят сообщать об этом в дежурную часть ГИБДД по телефону +7 (343) 263-19-02, 02 или 112.