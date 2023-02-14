В Екатеринбурге пройдут решающие матчи Кубка России по мини-футболу

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Во Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге 25 и 26 февраля пройдут решающие игры Кубка России по мини-футболу. Ранее соответствующее решение приняло бюро исполкома Российского футбольного союза.Кроме екатеринбургской «Синары» в «Финале четырёх» сыграют сильнейшие клубы страны: «НорНикель», «Газпром-Югра» и КПРФ.Полуфиналы пройдут 25 февраля в ДИВСе. В 14.00 будут играть «Газпром-Югра» и КПРФ, а в 19.00 – «Синара и «Норильский никель». 26 февраля в 14.00 пройдет матч за третье место, а в 19.00 состоится финал Кубка России.Свободно попасть на матчи при предъявлении документов смогут ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий, пенсионеры и люди с ограниченными возможностями здоровья. Также на игры в сопровождении взрослых бесплатно смогут пройти дети до пяти лет включительно, но без предоставления места ребенку.Кубковый трофей в российском мини-футболе разыгрывают уже в 31-й раз. В прошлом сезоне обладателем трофея во второй раз стала екатеринбургская «Синара». «Газпром-Югра» выигрывал кубок пять раз, а у «Норильский никель» – один раз.