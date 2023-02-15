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Магазину «Красное и Белое» около школы в Арамили запретили продавать табак
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Арамили магазину «Красное и Белое», расположенному на улице Рабочей, 128, запретили продавать табак. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.
В Роспотребнадзор поступила жалоба на продажу табака в магазине «Красное и Белое». Специалисты ведомства установили, что магазин продает табачные изделия всего в 68 метрах от границы территории школы №4. Закон же определяет минимальное расстояние в 100 метров.
Кировский районный суд Екатеринбурга по исковому заявлению территориального органа Роспотребнадзора признал деятельность юрлица по продаже табака в «Красном и Белом» незаконной и запретил реализацию табака в магазине около школы.
В Роспотребнадзор поступила жалоба на продажу табака в магазине «Красное и Белое». Специалисты ведомства установили, что магазин продает табачные изделия всего в 68 метрах от границы территории школы №4. Закон же определяет минимальное расстояние в 100 метров.
Кировский районный суд Екатеринбурга по исковому заявлению территориального органа Роспотребнадзора признал деятельность юрлица по продаже табака в «Красном и Белом» незаконной и запретил реализацию табака в магазине около школы.
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