Магазину «Красное и Белое» около школы в Арамили запретили продавать табак

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Арамили магазину «Красное и Белое», расположенному на улице Рабочей, 128, запретили продавать табак. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.В Роспотребнадзор поступила жалоба на продажу табака в магазине «Красное и Белое». Специалисты ведомства установили, что магазин продает табачные изделия всего в 68 метрах от границы территории школы №4. Закон же определяет минимальное расстояние в 100 метров.Кировский районный суд Екатеринбурга по исковому заявлению территориального органа Роспотребнадзора признал деятельность юрлица по продаже табака в «Красном и Белом» незаконной и запретил реализацию табака в магазине около школы.