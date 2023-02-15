Возрастное ограничение 18+

В Свердловской области впервые стартовал региональный отбор олимпиады «Умницы и умники»

11.24 Вторник, 21 февраля 2023
Общество
Фото: департамент информационной политики Свердловской области
В Свердловской области впервые стартовал региональный отбор телевизионный олимпиады «Умницы и умники». В первом туре участвовали 70 десятиклассников со всего региона. Они писали эссе на одну из пяти тем, посвященных Уралу.

Как рассказали в департаменте информационной политики региона, заочный этап олимпиады состоялся в Екатеринбурге, Полевском, Новоуральске, Нижнем Тагиле и поселке Ачит. Также все желающие могли написать эссе в Фонде «Золотое сечение» в Екатеринбурге.

В Фонде состоялась и встреча с будущим тренером финалистов – студенткой МГИМО Салтанат Ермухамбетовой. Девушка в свое время победила во Всероссийской телевизионной олимпиаде. Она будет помогать ребятам подготовиться ко второму туру, где вместе с жюри участников будет оценивать бессменный ведущий викторины Юрий Вяземский.

«От ребят потребуются знания, выходящие далеко за рамки школьной программы. Я хочу рассказать им о том, как нужно искать источники и ориентироваться в них, как в огромном количестве информации найти то, что может попасться на дорожке. Поскольку „Умницы и умники“ олимпиада телевизионная, нужно научиться выступать перед жюри, не нервничать на конкурсе красноречия», – отметила Салтанат Ермухамбетова.


Список учеников, которые справились с конкурсным заданием первого отборочного тура, будут опубликованы 10 марта на сайтах фондов «Золотое сечение» и «Эмпатия» Михаила Шелкова. Второй этап отбора будет финальным и пройдет в очной форме в апреле-мае 2023 года.

Победителями отборочного тура станут три участника: агонисты – победители финального раунда (агона) и теоретики, набравшие наибольшее количество баллов (орденов). Лауреаты примут участие в телевизионной викторине в Москве в следующем учебном году. Победители регионального отбора также получат от фонда вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Участие в молодежном форуме УТРО-2023 примут 70 свердловчан
15 февраля 2023
Свердловчане получат квитанции с перерасчетом за прошлый год
16 февраля 2023
Отделения ранней реабилитации пациентов откроются еще в четырех свердловских больницах
16 февраля 2023
В Свердловской области увеличили размер компенсации оплаты услуг ЖКХ
16 февраля 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Не умирай – на твое тело начнется охота

Расследуем, как похоронщики воюют за тела умерших, используя горе родных и связи в госорганах
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
11:55 В Серове в суд передано уголовное дело о травмировании строителя
11:24 В Свердловской области впервые стартовал региональный отбор олимпиады «Умницы и умники»
10:56 Жительница Нижнего Тагила получила травму из-за падения около открытого люка
10:40 Мэрия Екатеринбурга проигнорировала замечание, поступившее во время общественных обсуждений нового небоскрёба
10:22 За три дня в Екатеринбурге задержали 10 пьяных водителей
09:54 Из-за снегопада в Екатеринбурге образовались огромные пробки
09:21 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области начинает снижаться
21:21 Екатеринбургскую «Призму» значительно укоротят
20:20 Известный уральский филолог расскажет, «Что движет солнце и светила»
19:54 Долгий срок «строгача» получили бывшие начальники с «Уралвагонзавода» за взятки
19:15 Пропавшая в Верхней Пышме школьница нашлась живой и невредимой
18:46 В Калиновском лесопарке Екатеринбурга планируют построить иглу
18:11 В Екатеринбурге разыскивают устроившего ДТП водителя белой «Нивы»
18:01 Дети из посёлка Чащино под Нижним Тагилом остались без школьного автобуса
17:29 Свердловские спасатели предупредили о сильном снегопаде и гололёде
16:59 В Екатеринбурге выявили 220 нарушений ПДД водителями такси
16:28 Конец февраля в Свердловской области будет снежным
15:55 В Свердловской области выявили 437 новых случаев коронавируса
15:29 Завершены поиски пропавшей в Асбесте 56-летней женщины
14:57 У банка «Екатеринбург» сменился президент
14:52 На мусорке в Первоуральске обнаружили урну с прахом местного жителя
14:51 В Екатеринбурге отказались исследовать на бешенство найденную в доме у очага болезни мертвую мышь
14:23 ФНС банкротит Высокогорский ГОК в Нижнем Тагиле за долги в 924 млн рублей
13:56 Коттеджный поселок под Екатеринбургом заливает нечистотами
13:21 Ночной пожар в Реже вывел на улицу восемь человек
12:55 В Свердловской области может сохраниться трехлетний мораторий на плату за капремонт в новостройках
Все новости Свердловской области
10:55 Число жертв мощных ливней в Бразилии выросло до 40 человек
18:18 В подмосковной Лобне горел павильон в торговом центре, сообщается о погибших
17:41 В Курской области при пожаре в блиндаже погибли шесть военнослужащих
17:08 СМИ: в Шымкенте вооруженный мужчина открыл стрельбу, есть раненые
16:40 ФСБ: в России задержаны 34 человека по делу о хищении двух миллиардов рублей из ПФР
16:10 Бастрыкин: в России возбуждено 152 уголовных дела «о дискредитации ВС»
15:09 В Новой Москве от взрыва подарочной коробки пострадала 22-летняя девушка
14:36 СК: на Алтае мать заживо сожгла дочь на глазах сына, женщина задержана
14:10 Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле птицефабрики, есть погибший
13:40 В Кемеровской области возбуждено уголовное дело после жесткой посадки вертолета
13:13 СК: в Мордовии в ДТП с грузовиком погибли мать и четверо детей
12:50 СМИ: вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Кузбассе, сообщается о погибшем
12:37 В России на 3 миллиона человек выросло число заемщиков микрофинансовых организаций
11:26 Депутаты приняли законопроект об отмене прямых выборов мэров Новосибирска и Кольцово
11:12 Россияне задолжали более 90 миллиардов рублей за вывоз мусора
10:44 Часть федеральной дороги Джубга-Сочи обрушилась из-за оползня
23:16 В торговом центре Ростова-на-Дону неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия
11:37 В Уфе осудили жену военкома, бравшего взятки за освобождение от армии
18:06 Ростехнадзор расследует ЧП на заводе в Чапаевске, где после взрыва погиб человек
17:36 В Орловской области начальнику УГИБДД предъявлено обвинение по трем статьям УК
16:29 ТАСС: у задержанного на вокзале в Москве обнаружили несколько мин и взрывное устройство
16:22 Исследование: высокая зарплата не обязательно соответствует высокому интеллекту
15:29 В Госдуме предложили регулярно тестировать депутатов и сенаторов на наркотики
14:45 СМИ: у Курского вокзала задержан мужчина с «предметами, похожими на гранаты Ф-1»
14:03 МЧС: при крушении вертолета на Сахалине погибли два человека
13:42 Челябинский депутат получил 9 лет строгого режима по делу о взятке ноутбуками
Все новости России и мира
11:55 В Серове в суд передано уголовное дело о травмировании строителя
11:24 В Свердловской области впервые стартовал региональный отбор олимпиады «Умницы и умники»
10:56 Жительница Нижнего Тагила получила травму из-за падения около открытого люка
10:40 Мэрия Екатеринбурга проигнорировала замечание, поступившее во время общественных обсуждений нового небоскрёба
10:34 В Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю подвели итоги работы за 2022 год
10:22 За три дня в Екатеринбурге задержали 10 пьяных водителей
09:54 Из-за снегопада в Екатеринбурге образовались огромные пробки
09:21 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области начинает снижаться
21:21 Екатеринбургскую «Призму» значительно укоротят
20:20 Известный уральский филолог расскажет, «Что движет солнце и светила»
19:54 Долгий срок «строгача» получили бывшие начальники с «Уралвагонзавода» за взятки
19:15 Пропавшая в Верхней Пышме школьница нашлась живой и невредимой
18:46 В Калиновском лесопарке Екатеринбурга планируют построить иглу
18:11 В Екатеринбурге разыскивают устроившего ДТП водителя белой «Нивы»
18:01 Дети из посёлка Чащино под Нижним Тагилом остались без школьного автобуса
17:29 Свердловские спасатели предупредили о сильном снегопаде и гололёде
16:59 В Екатеринбурге выявили 220 нарушений ПДД водителями такси
16:28 Конец февраля в Свердловской области будет снежным
15:55 В Свердловской области выявили 437 новых случаев коронавируса
15:29 Завершены поиски пропавшей в Асбесте 56-летней женщины
14:57 У банка «Екатеринбург» сменился президент
14:52 На мусорке в Первоуральске обнаружили урну с прахом местного жителя
14:51 В Екатеринбурге отказались исследовать на бешенство найденную в доме у очага болезни мертвую мышь
14:23 ФНС банкротит Высокогорский ГОК в Нижнем Тагиле за долги в 924 млн рублей
13:56 Коттеджный поселок под Екатеринбургом заливает нечистотами
13:21 Ночной пожар в Реже вывел на улицу восемь человек
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK