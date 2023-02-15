В Свердловской области впервые стартовал региональный отбор олимпиады «Умницы и умники»

«От ребят потребуются знания, выходящие далеко за рамки школьной программы. Я хочу рассказать им о том, как нужно искать источники и ориентироваться в них, как в огромном количестве информации найти то, что может попасться на дорожке. Поскольку „Умницы и умники“ олимпиада телевизионная, нужно научиться выступать перед жюри, не нервничать на конкурсе красноречия», – отметила Салтанат Ермухамбетова.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области впервые стартовал региональный отбор телевизионный олимпиады «Умницы и умники». В первом туре участвовали 70 десятиклассников со всего региона. Они писали эссе на одну из пяти тем, посвященных Уралу.Как рассказали в департаменте информационной политики региона, заочный этап олимпиады состоялся в Екатеринбурге, Полевском, Новоуральске, Нижнем Тагиле и поселке Ачит. Также все желающие могли написать эссе в Фонде «Золотое сечение» в Екатеринбурге.В Фонде состоялась и встреча с будущим тренером финалистов – студенткой МГИМО Салтанат Ермухамбетовой. Девушка в свое время победила во Всероссийской телевизионной олимпиаде. Она будет помогать ребятам подготовиться ко второму туру, где вместе с жюри участников будет оценивать бессменный ведущий викторины Юрий Вяземский.Список учеников, которые справились с конкурсным заданием первого отборочного тура, будут опубликованы 10 марта на сайтах фондов «Золотое сечение» и «Эмпатия» Михаила Шелкова. Второй этап отбора будет финальным и пройдет в очной форме в апреле-мае 2023 года.Победителями отборочного тура станут три участника: агонисты – победители финального раунда (агона) и теоретики, набравшие наибольшее количество баллов (орденов). Лауреаты примут участие в телевизионной викторине в Москве в следующем учебном году. Победители регионального отбора также получат от фонда вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.