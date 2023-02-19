Дороги Свердловской области очищают от снега 380 спецмашин

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области в расчистке дорог от снега задействованы 380 спецмашин. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.Согласно прогнозам синоптиков, обильный снегопад продолжится до 22 февраля. Высота снежного покрова может достичь 10 сантиметров.По данным областного управления автомобильных дорог, в ночь на 21 февраля в среднем выпало около двух сантиметров снега. Сейчас на линии работают 194 комбинированных дорожных машин, 28 автомобилей с отвалом, 34 автогрейдеров, 49 погрузчиков и 75 единиц другой техники.Для борьбы с гололедом уже израсходовали 20 тонн песка, 225 тонн пескосоляной смеси и 60 тонн реагентов. Работы будут вестись круглосуточно до окончания снегопада и полного устранения снежных заносов.Сообщить о неубранных участках дорог можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы 8 (343) 261-79-83 или на горячую линию областного управления автодорог 8 (343) 262-50-65.