За три дня в Екатеринбурге задержали 10 пьяных водителей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге автоинспекторы с 17 по 19 февраля проводили массовые проверки водителей. За эти дни задержаны 10 пьяных автолюбителей.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения привлекли девять водителей, в состоянии наркотического опьянения – одного водителя.Еще шесть автовладельцев привлечены за отказ от прохождения медосвидетельствования. В отношении пяти водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.Помимо этого, задержаны 12 автолюбителей, не имеющих водительских прав, и шесть водителей, лишенных права управления ТС.