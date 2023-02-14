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Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области начинает снижаться
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области за прошлую неделю зарегистрировано 38 299 случаев ОРВИ. Это на 3,4% ниже уровня предыдущей недели и на 6,7% ниже среднего многолетнего уровня. Большинство заболевших – дети (57%).
Как сообщили в свердловском управлении Роспотребнадзора, в области доминирует SARS-CoV-2 (10,7% от числа обследованных). Также выделены вирусы гриппа В, риновирусы, сезонные коронавирусы.
Неблагополучными по заболеваемости являются ГО Первоуральск, Богданович, Краснотурьинск, Сухой Лог, Туринский и Североуральский городские округа. На Екатеринбург приходится 15 813 случаев ОРВИ.
Помимо этого, за неделю по предварительным диагнозам зарегистрировано 483 случая внебольничных пневмоний. Это на 6,24% ниже уровня предыдущей недели. В Екатеринбурге зарегистрировано 174 случая заболевания.
Как сообщили в свердловском управлении Роспотребнадзора, в области доминирует SARS-CoV-2 (10,7% от числа обследованных). Также выделены вирусы гриппа В, риновирусы, сезонные коронавирусы.
Неблагополучными по заболеваемости являются ГО Первоуральск, Богданович, Краснотурьинск, Сухой Лог, Туринский и Североуральский городские округа. На Екатеринбург приходится 15 813 случаев ОРВИ.
Помимо этого, за неделю по предварительным диагнозам зарегистрировано 483 случая внебольничных пневмоний. Это на 6,24% ниже уровня предыдущей недели. В Екатеринбурге зарегистрировано 174 случая заболевания.
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