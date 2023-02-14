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Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области начинает снижаться

09.21 Вторник, 21 февраля 2023
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области за прошлую неделю зарегистрировано 38 299 случаев ОРВИ. Это на 3,4% ниже уровня предыдущей недели и на 6,7% ниже среднего многолетнего уровня. Большинство заболевших – дети (57%).

Как сообщили в свердловском управлении Роспотребнадзора, в области доминирует SARS-CoV-2 (10,7% от числа обследованных). Также выделены вирусы гриппа В, риновирусы, сезонные коронавирусы.

Неблагополучными по заболеваемости являются ГО Первоуральск, Богданович, Краснотурьинск, Сухой Лог, Туринский и Североуральский городские округа. На Екатеринбург приходится 15 813 случаев ОРВИ.

Помимо этого, за неделю по предварительным диагнозам зарегистрировано 483 случая внебольничных пневмоний. Это на 6,24% ниже уровня предыдущей недели. В Екатеринбурге зарегистрировано 174 случая заболевания.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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18:46 В Калиновском лесопарке Екатеринбурга планируют построить иглу
18:11 В Екатеринбурге разыскивают устроившего ДТП водителя белой «Нивы»
18:01 Дети из посёлка Чащино под Нижним Тагилом остались без школьного автобуса
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16:59 В Екатеринбурге выявили 220 нарушений ПДД водителями такси
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15:55 В Свердловской области выявили 437 новых случаев коронавируса
15:29 Завершены поиски пропавшей в Асбесте 56-летней женщины
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14:51 В Екатеринбурге отказались исследовать на бешенство найденную в доме у очага болезни мертвую мышь
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