Известный уральский филолог расскажет, «Что движет солнце и светила»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Крайне любопытную лекцию для ценителей искусства и литературы подготовило Муниципальное объединение библиотек Екатеринбурга. Её автор, профессор кафедры русской и зарубежной литературы УрФУ Леонид Быков.Названием лекции послужила строчка из «Божественной комедии» Данте — «Что движет солнце и светила». Профессор Быков предлагает порассуждать о теме любви в литературе и вспомнить шедевры мировой поэзии. Среди прочего, слушатели вместе с лектором попробуют найти ответ на вопрос «Как человечеству после ужасов Освенцима удалось вновь вернуться к стихам и, в том числе, к лирической поэзии?».Лекция начнётся в 18:30 в здании №12 по улице Антона Валека в Екатеринбурге. Она станет частью большого проекта «Клуб Горький», организованного Муниципальным объединением библиотек Екатеринбурга вместе с УрФУ. В рамках этого проекта на февраль запланирована ещё одна лекция — разговор о современных писательницах Великобританиях и их книгах, посвящённым судьбе женщин во Второй мировой войне.