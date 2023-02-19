Возрастное ограничение 18+
Дети из посёлка Чащино под Нижним Тагилом остались без школьного автобуса
Общество
Фото: ИА «Все новости»
В Свердловской области в посёлке Чащино под Нижним Тагилом, где живут около 250 человек, дети остались без школьного автобуса, на котором их довозили до города. Водитель уволился полгода назад, а найти нового так и не получилось, поэтому учащиеся добираются до школы своими силами.
Как сообщает ИА «Все новости», школьникам приходится идти с рюкзаками и сменкой больше километра до остановки «Торфяник» на трассе Висимо-Уткинск – Нижний Тагил. Путь проходит через лесную неосвещённую дорожку, которую редко чистят, из-за чего дети вынуждены в полутьме прокладывать себе путь по сугробам.
Тяжелее всего учащимся приходилось в морозы. Однако впереди ещё весна, когда, со слов жителей посёлка, дорожка превращается в ручей. На остановке ситуация тоже не самая приятная. Чтобы не утонуть в лужах, местные мастерят островки из досок и камней, но это не всегда выручает.
Возвращаться домой детям также непросто. На обратном пути остановка совсем не оборудована – пассажиров высаживают прямо на обочину, утверждают жители посёлка. После этого для того, чтобы добраться до дома, детям нужно пройти небезопасный пешеходный переход. По словам местных жителей, машины там «пролетают», «просто обруливают человека и едут дальше».
В управлении образования мэрии Нижнего Тагила причину, по которой не выходит найти подходящего водителя, объясняют кадровым голодом и особыми требованиями к должности. Взять на службу готовы кандидата с правами категории D, который два последних года отработал на общественном транспорте. За эту работу сейчас обещают платить до 35 тысяч рублей.
Решение для этой проблемы всё же нашлось. Им стал коммерческий рейс по новой дороге, соединяющей Чащино с автотрассой Нижний Тагил – поселок Висимо-Уткинск – деревня Усть-Утка. Однако это стало только «бумажным решением». Маршрут №104 «Черноисточинск — Нижний Тагил» в региональном Минтрансе одобрят только после устранения замечаний по состоянию проезжей части и дорожных знаков.
В отделе пропаганды городской ГИБДД изданию заявили, что выезд из посёлка Чащино и в сторону Нижнего Тагила, и в посёлок Черноисточинск соответствует требованиям безопасности.
Представитель компании-перевозчика «Автолюкс» Илья Соловьев напротив назвать этот маршрут безопасным не может. Он объяснил, что автобус №104 не заруливает в Чащино, поскольку при выезде из посёлка в сторону Черноисточинска приходится пересекать встречную полосу. В это время транспорт из Чёрной движется в горку на приличной скорости, что чревато аварией.
Как сообщает ИА «Все новости», школьникам приходится идти с рюкзаками и сменкой больше километра до остановки «Торфяник» на трассе Висимо-Уткинск – Нижний Тагил. Путь проходит через лесную неосвещённую дорожку, которую редко чистят, из-за чего дети вынуждены в полутьме прокладывать себе путь по сугробам.
Тяжелее всего учащимся приходилось в морозы. Однако впереди ещё весна, когда, со слов жителей посёлка, дорожка превращается в ручей. На остановке ситуация тоже не самая приятная. Чтобы не утонуть в лужах, местные мастерят островки из досок и камней, но это не всегда выручает.
Возвращаться домой детям также непросто. На обратном пути остановка совсем не оборудована – пассажиров высаживают прямо на обочину, утверждают жители посёлка. После этого для того, чтобы добраться до дома, детям нужно пройти небезопасный пешеходный переход. По словам местных жителей, машины там «пролетают», «просто обруливают человека и едут дальше».
В управлении образования мэрии Нижнего Тагила причину, по которой не выходит найти подходящего водителя, объясняют кадровым голодом и особыми требованиями к должности. Взять на службу готовы кандидата с правами категории D, который два последних года отработал на общественном транспорте. За эту работу сейчас обещают платить до 35 тысяч рублей.
Решение для этой проблемы всё же нашлось. Им стал коммерческий рейс по новой дороге, соединяющей Чащино с автотрассой Нижний Тагил – поселок Висимо-Уткинск – деревня Усть-Утка. Однако это стало только «бумажным решением». Маршрут №104 «Черноисточинск — Нижний Тагил» в региональном Минтрансе одобрят только после устранения замечаний по состоянию проезжей части и дорожных знаков.
В отделе пропаганды городской ГИБДД изданию заявили, что выезд из посёлка Чащино и в сторону Нижнего Тагила, и в посёлок Черноисточинск соответствует требованиям безопасности.
Представитель компании-перевозчика «Автолюкс» Илья Соловьев напротив назвать этот маршрут безопасным не может. Он объяснил, что автобус №104 не заруливает в Чащино, поскольку при выезде из посёлка в сторону Черноисточинска приходится пересекать встречную полосу. В это время транспорт из Чёрной движется в горку на приличной скорости, что чревато аварией.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В школе на окраине Екатеринбурга проблемы с отоплением
19 февраля 2023
19 февраля 2023
В Свердловской области растет заболеваемость ОРВИ
14 февраля 2023
14 февраля 2023
Жители Нижнего Тагила с Уральского проспекта пожаловались на отсутствие ремонта в подъезде
12 февраля 2023
12 февраля 2023