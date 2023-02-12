На мусорке в Первоуральске обнаружили урну с прахом местного жителя

«Я взял – думал, кирпичик, где-нибудь пригодится. А к машине подошел и увидел надпись. Ну, я сразу положил урну на снег. Думаю, нехорошо это всё. Не по-человечески, скажем так. Человек в таком виде валяется на мусорке», – говорит местный житель.

«Я просто в непередаваемом шоке. Это они, получается, не захоронили, а просто выбросили? Ужас! У нас на руках есть договор и квитанция. Муж едет в Первоуральск, возьмет все документы и поедет в полицию», – рассказала женщина.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Первоуральске местный житель обнаружил на контейнерной площадке мраморную урну для праха. Судя по гравировке, в ней хранятся кремированные останки пожилого мужчины, который умер в 2020 году. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на очевидца.Мужчина, который нашел урну, рассказал, что она лежала возле мусорки во дворе на улице Трубников, 54.Мужчина, чье имя указано на урне, жил в соседнем дворе, он скончался от инфаркта. После его смерти квартира досталась родственникам.Как пишет E1.RU, по словам падчерицы покойного, урну с прахом отчима должны были подхоронить к родственникам еще в сентябре. Они с мужем передали урну ритуальной службе и оплатили услугу по квитанции.Сейчас урны на контейнерной площадке уже нет. Местные жители считают, что ее забрали полицейские.В пресс-службе городской полиции сообщили, что материал по данному факту зарегистрирован в дежурной части ОМВД России по Первоуральску. Службой участковых уполномоченных проводится проверка.