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ФНС банкротит Высокогорский ГОК в Нижнем Тагиле за долги в 924 млн рублей
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Два иска о банкротстве подано к Высокогорскому горно-обогатительному комбинату, расположенному в Нижнем Тагиле. Самый крупный иск подала межрайонная инспекция федеральной налоговой службы: фискалы требуют с предприятия 924,5 миллиона рублей, сообщает ЕАН.
Налоговая служба подала иск 16 февраля. Он еще не принят к производству.
За день до этого иск о банкротстве ВГОК подало Нижнетагильское муниципальное предприятие «Тагилэнерго». Сумма долга – 1,9 миллиона рублей.
ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» расположен в Нижнем Тагиле. Основная продукция предприятия – железная руда, концентрат мокрой магнитной сепарации, доменный агломерат, известняк, дунит, щебень, песчано-щебеночная смесь и так далее. ВГОК – старейшее горно-обогатительное предприятие Урала и одно из крупнейших горнодобывающих предприятий в регионе.
В 2018 году Высокогорский горно-обогатительный комбинат уже требовали признать банкротом. Тогда сумма исковых требований составляла 678 тысяч рублей.
Налоговая служба подала иск 16 февраля. Он еще не принят к производству.
За день до этого иск о банкротстве ВГОК подало Нижнетагильское муниципальное предприятие «Тагилэнерго». Сумма долга – 1,9 миллиона рублей.
ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» расположен в Нижнем Тагиле. Основная продукция предприятия – железная руда, концентрат мокрой магнитной сепарации, доменный агломерат, известняк, дунит, щебень, песчано-щебеночная смесь и так далее. ВГОК – старейшее горно-обогатительное предприятие Урала и одно из крупнейших горнодобывающих предприятий в регионе.
В 2018 году Высокогорский горно-обогатительный комбинат уже требовали признать банкротом. Тогда сумма исковых требований составляла 678 тысяч рублей.
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