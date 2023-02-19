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Коттеджный поселок под Екатеринбургом заливает нечистотами
Общество
Фото: очевидица Дарья / E1.RU
Коттеджный поселок «Чистые росы 2» под Екатеринбургом заливает фекалиями. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на местных жителей.
Возле частных домов в коттеджном поселке появилась выгребная яма, куда некоторые соседи сливают биологические отходы. Местные жители жалуются на неприятный запах и опасаются загрязнения окружающей среды.
По словам девушки, отходы в яму сливают постоянно, и ее территория теперь находится под угрозой. Жильцы разделились на два лагеря. Одни возмущаются происходящим, а другие пользуются ямой.
Возле частных домов в коттеджном поселке появилась выгребная яма, куда некоторые соседи сливают биологические отходы. Местные жители жалуются на неприятный запах и опасаются загрязнения окружающей среды.
«Вокруг стоит внушительный неприятный запах. Судя по реакции соседей, это считают нормальным. А скоро весна, всё начнет таять и загрязнять окружающую среду, – рассказала одна из жительниц Дарья.
По словам девушки, отходы в яму сливают постоянно, и ее территория теперь находится под угрозой. Жильцы разделились на два лагеря. Одни возмущаются происходящим, а другие пользуются ямой.
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