Коттеджный поселок под Екатеринбургом заливает нечистотами

«Вокруг стоит внушительный неприятный запах. Судя по реакции соседей, это считают нормальным. А скоро весна, всё начнет таять и загрязнять окружающую среду, – рассказала одна из жительниц Дарья.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Коттеджный поселок «Чистые росы 2» под Екатеринбургом заливает фекалиями. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на местных жителей.Возле частных домов в коттеджном поселке появилась выгребная яма, куда некоторые соседи сливают биологические отходы. Местные жители жалуются на неприятный запах и опасаются загрязнения окружающей среды.По словам девушки, отходы в яму сливают постоянно, и ее территория теперь находится под угрозой. Жильцы разделились на два лагеря. Одни возмущаются происходящим, а другие пользуются ямой.