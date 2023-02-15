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У школьников в Каменске-Уральском массово выявляют глистов
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском среди школьников растет количество зараженных паразитарными инфекциями. Об этом во время брифинга заявила заместитель главврача городского отделения Роспотребнадзора Альягуль Чарипова.
Впервые в этом году проводится обследование на гельминтов учеников младших классов. Выявлено более 400 случаев заражения паразитарной инфекцией. Только в одной из школ из 550 обследуемых выявили 55 заболевших.
Альягуль Чарипова отмечает, что инфекция распространенная. Если заболевание не лечить, то снижается иммунитет, что ведет к частым простудам и других проблемам со здоровьем: бессоннице, анемии и так далее.
Кроме того, 28 жителей Каменска-Уральского, 25 из них взрослые, заражены описторхозом. Это заболевание передается человеку при употреблении речной или озерной рыбы. Опасна недоваренная, полусырая рыба. Для этого продукта обязательна длительная термообработка или шоковая заморозка минимум на 72 часа.
Заместитель главврача городского отделения Роспотребнадзора напоминает о профилактике паразитарных заболеваний. Главное условие – мыть руки с мылом как можно чаще: перед приемом пищи, после посещения туалета, после прогулки, после игры с домашними животными. Также необходимо мыть овощи и фрукты.
Впервые в этом году проводится обследование на гельминтов учеников младших классов. Выявлено более 400 случаев заражения паразитарной инфекцией. Только в одной из школ из 550 обследуемых выявили 55 заболевших.
Альягуль Чарипова отмечает, что инфекция распространенная. Если заболевание не лечить, то снижается иммунитет, что ведет к частым простудам и других проблемам со здоровьем: бессоннице, анемии и так далее.
Кроме того, 28 жителей Каменска-Уральского, 25 из них взрослые, заражены описторхозом. Это заболевание передается человеку при употреблении речной или озерной рыбы. Опасна недоваренная, полусырая рыба. Для этого продукта обязательна длительная термообработка или шоковая заморозка минимум на 72 часа.
Заместитель главврача городского отделения Роспотребнадзора напоминает о профилактике паразитарных заболеваний. Главное условие – мыть руки с мылом как можно чаще: перед приемом пищи, после посещения туалета, после прогулки, после игры с домашними животными. Также необходимо мыть овощи и фрукты.
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