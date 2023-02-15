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У школьников в Каменске-Уральском массово выявляют глистов

10.19 Понедельник, 20 февраля 2023
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском среди школьников растет количество зараженных паразитарными инфекциями. Об этом во время брифинга заявила заместитель главврача городского отделения Роспотребнадзора Альягуль Чарипова.

Впервые в этом году проводится обследование на гельминтов учеников младших классов. Выявлено более 400 случаев заражения паразитарной инфекцией. Только в одной из школ из 550 обследуемых выявили 55 заболевших.

Альягуль Чарипова отмечает, что инфекция распространенная. Если заболевание не лечить, то снижается иммунитет, что ведет к частым простудам и других проблемам со здоровьем: бессоннице, анемии и так далее.

Кроме того, 28 жителей Каменска-Уральского, 25 из них взрослые, заражены описторхозом. Это заболевание передается человеку при употреблении речной или озерной рыбы. Опасна недоваренная, полусырая рыба. Для этого продукта обязательна длительная термообработка или шоковая заморозка минимум на 72 часа.

Заместитель главврача городского отделения Роспотребнадзора напоминает о профилактике паразитарных заболеваний. Главное условие – мыть руки с мылом как можно чаще: перед приемом пищи, после посещения туалета, после прогулки, после игры с домашними животными. Также необходимо мыть овощи и фрукты.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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14:57 В Асбесте ищут 56-летнюю женщину, пропавшую накануне
14:38 В Свердловской области выявили 439 случаев коронавируса
13:40 В Лесном неизвестные избили юношу с эпилепсией и аутизмом
12:59 Полиция Екатеринбурга обнаружила 13 подростков вне дома в позднее время
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11:01 Крупный пожар произошёл в селе Красноуфимского округа Свердловской области
09:57 В Екатеринбурге ищут 49-летнего мужчину, пропавшего 16 февраля
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18:50 В Свердловской области сотрудники УГМК приняли участие в сдаче норм ГТО
16:34 В Екатеринбурге на пикет против повышения тарифов ЖКХ вышли порядка 60 человек
15:52 В Свердловской области выявили 440 случаев коронавируса
15:09 В уральской столице неизвестный облапал 15-летнюю школьницу
14:26 Синоптики продлили предупреждение о смоге в Свердловской области
13:14 В зоопарке Екатеринбурга выбирают самого красивого самца
12:36 «Победа» возобновила прямые рейсы из Екатеринбурга в Анталию
12:18 Жителя Каменска-Уральского подозревают в краже 500 тысяч из квартиры его подруги
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