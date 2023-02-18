В посёлке Лесном неизвестные избили юношу с эпилепсией и аутизмом





– рассказал Горелых. «Сыщики уголовного розыска установили, чьих это дело рук. Проводятся необходимые следственные мероприятия. Основному подозреваемому, правда, самому понадобилась медицинская помощь. Это ранее судимый местный житель, которому самому срочно потребовалась помощь врачей. Дело в том, что, по предварительным данным, речь идет о душевнобольном человеке. Как только врачи закончат курс его лечения, полиция продолжит с ним работу»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области в посёлке Лесном группа неизвестных, предположительно, из шести человека избила юношу с аутизмом и эпилепсией. Об этом сообщила мама пострадавшего в паблике «Подслушено в Лесном».Неизвестные напали на её сына напали на улице Энгельса, между домами №2 и №4. Со слов родительницы, сейчас юноша находится в больнице с переломами, в том числе, как заявляет женщина, с травмой черепа.Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых эту информацию порталу «Е1» подтвердил, добавив, что следственным подразделением полиции уже возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью).