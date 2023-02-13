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Полиция Екатеринбурга обнаружила 13 подростков вне дома в позднее время
Общество
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга
В Екатеринбурге в ходе рейда в Орджоникидзевском районе в прошедшую пятницу, 17 февраля, сотрудники полиции доставили в дежурную часть 13 несовершеннолетних, находившихся вне дома без сопровождения законных представителей после 22.00.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу, в отношении их родителей материалы по фактам нарушения комендантского часа подростками направят в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних. Также были зарегистрированы три административных материала в отношении заведений, допустивших нахождение в них несовершеннолетних после 22.00.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу, в отношении их родителей материалы по фактам нарушения комендантского часа подростками направят в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних. Также были зарегистрированы три административных материала в отношении заведений, допустивших нахождение в них несовершеннолетних после 22.00.
«Цель рейда – предупреждение противоправного поведения несовершеннолетних, а также предотвращение преступных действий в отношении самих подростков»,
– уточнили в пресс-группе.
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