Полиция Екатеринбурга обнаружила 13 подростков вне дома в позднее время





– уточнили в пресс-группе. «Цель рейда – предупреждение противоправного поведения несовершеннолетних, а также предотвращение преступных действий в отношении самих подростков»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в ходе рейда в Орджоникидзевском районе в прошедшую пятницу, 17 февраля, сотрудники полиции доставили в дежурную часть 13 несовершеннолетних, находившихся вне дома без сопровождения законных представителей после 22.00.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу, в отношении их родителей материалы по фактам нарушения комендантского часа подростками направят в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних. Также были зарегистрированы три административных материала в отношении заведений, допустивших нахождение в них несовершеннолетних после 22.00.