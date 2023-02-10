В Свердловской области сотрудники УГМК приняли участие в сдаче норм ГТО

Фото: пресс-служба УГМК

«Сдача нормативов ГТО позволяет каждому человеку проверить себя на силу, выносливость, координацию и другие навыки. Подготовка к ним, регулярные тренировки дают здоровье и хорошее самочувствие. Наша компания создаёт работникам условия для регулярных занятий спортом, организует соревнования, в т. ч. по многоборью, на основе тестов ГТО, что мотивирует участников вести здоровый образ жизни, снижает уровень заболеваемости и позволяет коллегам общаться в неформальной обстановке и поддерживать друг друга»,



– подчеркнула начальник управления по работе с персоналом УГМК Анна Скоробогатова.

Фото: пресс-служба УГМК

Фото: пресс-служба УГМК

Фото: пресс-служба УГМК

Фото: пресс-служба УГМК

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области в Верхней Пышме в Уральской горно-металлургической компании стартовал проект «Будь в команде» — общекорпоративные соревнования по сдаче нормативов ГТО. Состязания начались сегодня, в единый для всех день – 18 февраля, и завершатся 30 сентября 2023 года.Каждый работник предприятия может стать участником команды и внести личный вклад в победу своего коллектива, рассказали в пресс-службе компании.В 14 муниципалитетах различных регионов страны порядка 900 участников приступили к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса в различных видах легкоатлетических дисциплин, силовых упражнений, лыжных гонках и других.Так, в Челябинске по дорожкам бассейна проплыли почти 200 человек, а в Манином парке Верхней Пышмы на старт вышло более 60 любителей лыжных гонок. В Томске определяли лучшего из 50 стрелков, в Кольчугино (Владимирская область) и Медногорске (Оренбургская область) свыше 100 человек соревновались в силе и ловкости.В марте к проекту «Будь в команде» присоединятся ещё 10 предприятий.Победителем станет коллектив, представители которого получат наибольшее количество знаков отличия ГТО. Подведение итогов состязаний состоится 30 октября 2023 года на открытии финала Спартакиады УГМК в Верхней Пышме.