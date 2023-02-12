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В Свердловской области выявили 440 случаев коронавируса
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области зафиксировали ещё 440 случаев коронавируса. За всё время в регионе было зарегистрировано 575 608 случаев COVID-19.
По выздоровлению за последний день было выписано 224 человека. По данным на 18 февраля, за весь период пандемии выздоровело 559 736 пациентов.
За сутки умер один человек с подтверждённым диагнозом коронавируса. Всего было зарегистрировано 10 929 летальных исходов.
По выздоровлению за последний день было выписано 224 человека. По данным на 18 февраля, за весь период пандемии выздоровело 559 736 пациентов.
За сутки умер один человек с подтверждённым диагнозом коронавируса. Всего было зарегистрировано 10 929 летальных исходов.
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