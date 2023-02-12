В Свердловской области выявили 440 случаев коронавируса

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области зафиксировали ещё 440 случаев коронавируса. За всё время в регионе было зарегистрировано 575 608 случаев COVID-19.По выздоровлению за последний день было выписано 224 человека. По данным на 18 февраля, за весь период пандемии выздоровело 559 736 пациентов.За сутки умер один человек с подтверждённым диагнозом коронавируса. Всего было зарегистрировано 10 929 летальных исходов.