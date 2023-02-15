В уральской столице неизвестный облапал 15-летнюю школьницу

— рассказала екатеринбурженка.

«Ко мне подбежал парень во всем чёрном, одной рукой обхватил меня, второй потрогал меня за ягодицу и убежал. Был он в тёмно-синей куртке в капюшоне с чёрной маской на пол лица, в чёрных штанах»,