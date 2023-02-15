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В уральской столице неизвестный облапал 15-летнюю школьницу
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге неизвестный облапал 15-летнюю школьницу и убежал. О произошедшем девочка рассказала сначала родителям, а потом сотрудникам полиции.
Как сообщает телеграм-канал «Екатеринбург №1», опубликовавший объяснение потерпевшей, всё случилось недалеко от школы №146, рядом с домом школьницы.
Девушка предполагает, что неизвестным мог оказаться таким же школьником. Однако своих одноклассников она не подозревает.
Как сообщает телеграм-канал «Екатеринбург №1», опубликовавший объяснение потерпевшей, всё случилось недалеко от школы №146, рядом с домом школьницы.
«Ко мне подбежал парень во всем чёрном, одной рукой обхватил меня, второй потрогал меня за ягодицу и убежал. Был он в тёмно-синей куртке в капюшоне с чёрной маской на пол лица, в чёрных штанах»,
— рассказала екатеринбурженка.
Девушка предполагает, что неизвестным мог оказаться таким же школьником. Однако своих одноклассников она не подозревает.
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