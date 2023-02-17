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Госавтоинспекция Екатеринбурга призвала водителей соблюдать скоростной режим в период снегопадов
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Екатеринбургская Госавтоинспекция призвала водителей соблюдать безопасный скоростной режим и не забывать про дистанцию и боковой интервал в период снегопадов.
Автоинспектора также напоминают, что в неблагоприятных погодных условиях у пешеходов обзор может быть ограничен из-за сильной заснеженности или капюшона. Пешеходов также просят учитывать, что тормозной путь транспортного средства в условии гололеда значительно увеличивается.
«В непогоду во время снегопада рекомендуем снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие»,
– объяснили в отделении пропаганды пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга.
Автоинспектора также напоминают, что в неблагоприятных погодных условиях у пешеходов обзор может быть ограничен из-за сильной заснеженности или капюшона. Пешеходов также просят учитывать, что тормозной путь транспортного средства в условии гололеда значительно увеличивается.
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