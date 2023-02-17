Госавтоинспекция Екатеринбурга призвала водителей соблюдать скоростной режим в период снегопадов





– объяснили в отделении пропаганды пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга. «В непогоду во время снегопада рекомендуем снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Екатеринбургская Госавтоинспекция призвала водителей соблюдать безопасный скоростной режим и не забывать про дистанцию и боковой интервал в период снегопадов.Автоинспектора также напоминают, что в неблагоприятных погодных условиях у пешеходов обзор может быть ограничен из-за сильной заснеженности или капюшона. Пешеходов также просят учитывать, что тормозной путь транспортного средства в условии гололеда значительно увеличивается.