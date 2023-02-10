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Уникальных кукол покажут в екатеринбургском креативном кластере «Л52»

20.36 Пятница, 17 февраля 2023
Общество
Фото: Музей истории Екатеринбурга
На следующей неделе, во вторник, 21-го февраля, в филиале Музея истории Екатеринбурга, креативном кластере «Л52» откроется необычная выставка. Автор образов произведений, из которых будет состоять экспозиция, известный советский художник-график. Но экспонаты эти — вовсе не рисунки, как можно было подумать.

На площадке креативного кластера «Л52» (проспект Ленина, 52) 21-го февраля выставят... кукол, которые созданы по мотивам рисунков Леонида Сойфертиса. «Чёртова дюжина» авторов из Екатеринбурга, Москвы, Ижевска, Перми, Нижнего Тагила и Алма-Аты вдохновились графикой советского художника и «сваяли» персонажей его рисунков из различных материалов. Некоторые из этих миниатюрных «скульптурных композиций» сшиты из материи, другие склеены из папье-маше... в этом авторов ограничивало только собственная изобретательность.

Выставка получила назание «Зарисовки с Леонидом Сойфертисом». Её идея возникла у Татьяны Серых, художнику по куклам, члену Творческого Союза Художников России. Она и предложила художникам перенести сюжеты рисунков Сойфертиса «в объём». Получилось невероятно симпатично. Сложно удержаться от улыбки при виде двух малолетних модниц, которые хвастают друг перед другом неказистыми советскими пальтишками. И так же трудно не затоскавать по собственному детству, разглядывая кукольных мальчишек и девчонок, сидящих рядком на лавочке.

Леонид Сойфертис родился в Украине в далёком 1911-м году. Окончив Харьковское художественное училище, он переехал в Москву, где жил и работал до конца жизни, который встретил в почтенном 84-летнем возрасте. Рисунки Сойфертиса печатались в журналах «Огонёк», «Смена», а карикатуры регулярно входили в номера сатирического журнала «Крокодил».

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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