Чиновницу Свердловского министерства соцполитики уволили в связи с утратой доверия

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Главный специалист управления социальной политики № 26 Министерства социальной политики Свердловской области не вполне честно пользовалась жилплощадью, принадлежащей несовершеннолетнему ребёнку. Это обнаружила прокуратура Железнодорожного района города Екатеринбурга.Женщина проживала в квартире, расположенной в Железнодорожном районе уральской столицы. По документам право пользованием данной жилплощадью закреплено за несовершеннолетним ребёнком 2005-го года рождения. Право передавалось приказом вышеуказанного управления. И проживала в квартире сотрудница управления, выплачивая ежемесячно по 10 тысяч рублей опекуну подростка. При этом сотрудница управления составляла акты проверки, согласно которым с 2019-го по 2022-й года жильё несовершеннолетнего внаём не сдавалось, — поясняет прокуратура.За этот не вполне честный способ пользоваться чужой квартирой, главный специалист управления была уволена с формулировкой «в связи с утратой доверия». С таким решением женщина не согласилась и попыталась оспорить его через суд. Безуспешно! Суд отказал в удовлетворении её требования об восстановлении на работе.