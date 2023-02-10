Правительство РФ выделило деньги на здание НИИ ОММ и другие проекты Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Правительство России направило на строительство социальных и инфраструктурных проектов Свердловской области почти три миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение с перечнем объектов, которые будут построены в 2023-2027 годы, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В список объектов вошло здание НИИ Охраны материнства и младенчества. Это первый объект медицинского кластера «Академический», который планируют создать в Екатеринбурге. В 2024 году на его строительство направят 1,35 миллиарда рублей.Концепция создания кластера «Академический» предполагает размещение на единой площадке лечебных и научных учреждений: НИИ ОММ, Уральский государственный медицинский университет с комплексом учебных корпусов, общежитий и спортивных площадок, медицинский центр Академического района, включающий в себя детскую и взрослую больницы, поликлиники, женскую консультацию, стоматологию, травматологическое отделение, а также технопарк Академический, инновационный онкоцентр и центр реабилитации.700 миллионов рублей направят на строительство Дворца водных видов спорта в Новокольцовском микрорайоне. Планируется, что его введут в эксплуатацию весной этого года. Мощности дворца рассчитаны на посещение почти полутора миллионов человек в год. Во дворце разместятся несколько бассейнов, где будут тренироваться профессиональные спортсмены со всей области по плаванию, прыжкам в воду, водному поло и синхронному плаванию.В 2023 и 2024 годах 887 миллионов рублей из федерального бюджета направят на строительство инженерных коммуникаций и станции водоподготовки «Южная» в поселке Черноисточинск. Мощность объекта составит 100 тысяч кубометров в сутки. Это позволит обеспечить качественной водой более 200 тысяч жителей Нижнего Тагила.