На полигоне «Свердловский» состоялась репетиция салюта к 23 февраля

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на полигоне «Свердловский» сегодня, 17 февраля, состоялась репетиция праздничного салюта ко Дню защитника Отечества.Как рассказали в пресс-службе мэрии, артиллеристы ЦВО отработали синхронность и слаженность по подготовке орудий, пусковых установок и салютных зарядов к проведению стрельбы. Они произвели несколько холостых залпов из раритетных пушек ЗИС-3 и пусков фейерверочных изделий из салютных установок 2А85.Праздничный салют в Екатеринбурге будет дан 23 февраля на специально подготовленной площадке в ЦПКиО имени Маяковского. Шесть противотанковых пушек ЗИС-3, используемых во время Великой Отечественной войны, дадут 30 залпов через каждые 20 секунд.Раритетные пушки обеспечат только звук залпа. Разноцветный фейерверк из салютных изделий «Фиалка», «Вега» и «Ассоль» запустят передвижные установки на базе автомобилей «Камаз». Всего с трех установок запустят 510 фейерверочных изделий, по 170 с каждой.