Улицу Сахалинскую перекроют в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Сахалинской. Ограничения будут действовать с 1 по 17 марта.Перекрытие связано со строительством сетей водоснабжения в районе дома № 7 на Сахалинской. Работы будут выполнять специалисты ЕМУП «Водоканал».На закрытом участке установят соответствующие дорожные знаки и указатели. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать пути объезда.