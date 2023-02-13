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Улицу Сахалинскую перекроют в Екатеринбурге
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Сахалинской. Ограничения будут действовать с 1 по 17 марта.
Перекрытие связано со строительством сетей водоснабжения в районе дома № 7 на Сахалинской. Работы будут выполнять специалисты ЕМУП «Водоканал».
На закрытом участке установят соответствующие дорожные знаки и указатели. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать пути объезда.
Перекрытие связано со строительством сетей водоснабжения в районе дома № 7 на Сахалинской. Работы будут выполнять специалисты ЕМУП «Водоканал».
На закрытом участке установят соответствующие дорожные знаки и указатели. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать пути объезда.
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