Возрастное ограничение 18+
Екатеринбуржцы поразились скорости прихода штрафов от «Парконов»
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Жители Екатеринбурга удивляются, как быстро приходят штрафы от специальных комплексов «Паркон», курсирующих по городу.
Например, екатеринбурженка поставила свой автомобиль на улице Чернышевского, так как парковки на улице Радищева и 8 Марта были забиты. Это произошло 15 февраля, а уже поздно вечером 16 февраля и рано утром 17 февраля пришли уведомления о штрафах.
Нарушителей выявляет специальный комплекс «Паркон», в который входят несколько автомобилей, ежедневно курсирующих по городу. В машинах установлено специальное устройство, позволяющее фиксировать нарушения со стороны автовладельцев при парковке.
Например, екатеринбурженка поставила свой автомобиль на улице Чернышевского, так как парковки на улице Радищева и 8 Марта были забиты. Это произошло 15 февраля, а уже поздно вечером 16 февраля и рано утром 17 февраля пришли уведомления о штрафах.
«Скорость выписывания штрафов, конечно, поражает. Как и то, насколько в Екатеринбурге в центре города все отвратительно для автомобилистов – парковок катастрофически не хватает, но вместо обустройства места для стоянок, они запускают комплекс, который буквально ездит чуть ли не по дворам», – комментирует водитель.
Нарушителей выявляет специальный комплекс «Паркон», в который входят несколько автомобилей, ежедневно курсирующих по городу. В машинах установлено специальное устройство, позволяющее фиксировать нарушения со стороны автовладельцев при парковке.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В ТК «Современник» в Екатеринбурге произошел пожар
08 февраля 2023
08 февраля 2023
Подросток соврал о ДТП на улице Блюхера в Екатеринбурге
15 февраля 2023
15 февраля 2023