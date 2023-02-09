Екатеринбуржцы поразились скорости прихода штрафов от «Парконов»

«Скорость выписывания штрафов, конечно, поражает. Как и то, насколько в Екатеринбурге в центре города все отвратительно для автомобилистов – парковок катастрофически не хватает, но вместо обустройства места для стоянок, они запускают комплекс, который буквально ездит чуть ли не по дворам», – комментирует водитель.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жители Екатеринбурга удивляются, как быстро приходят штрафы от специальных комплексов «Паркон», курсирующих по городу.Например, екатеринбурженка поставила свой автомобиль на улице Чернышевского, так как парковки на улице Радищева и 8 Марта были забиты. Это произошло 15 февраля, а уже поздно вечером 16 февраля и рано утром 17 февраля пришли уведомления о штрафах.Нарушителей выявляет специальный комплекс «Паркон», в который входят несколько автомобилей, ежедневно курсирующих по городу. В машинах установлено специальное устройство, позволяющее фиксировать нарушения со стороны автовладельцев при парковке.