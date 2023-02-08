Работникам екатеринбургского предприятия за год задолжали 11,4 млн рублей зарплаты

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге перед работниками «Уральской водной компании» за год образовалась задолженность по выплате зарплаты на сумму свыше 11,4 миллиона рублей.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, во время проверки выяснилось, что предприятие задолжало 16 своим сотрудникам свыше 11,4 миллиона рублей зарплаты за период с декабрь 2021 года по январь 2023 года.Прокуратура внесла руководителю организации представление об устранении нарушений, а также направила в суд исковые заявления о взыскании в пользу работников невыплаченной зарплаты, компенсации за ее задержку и компенсации морального вреда.Кроме того, прокуратура возбудила административные дела по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы) в отношении гендиректора, занимавшего должность с 2020 года по декабрь 2022 года, и руководителя организации, вступившего в должность с декабря 2022 года.В результате задолженность по выплате работникам заработной платы погашена в полном объеме.