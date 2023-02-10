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В выходные автоинспекторы вновь будут ловить в Екатеринбурге пьяных водителей
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Автоинспекторы вновь проводят в Екатеринбурге массовые проверки водителей. Рейды проходят с 17 по 19 февраля.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что автоинспекторы будут задерживать пьяных водителей, а также автолюбителей, лишенных водительских прав, либо никогда их не получавших.
Очевидцев пьяного вождения просят сообщать об этом в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону 02 или 112.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что автоинспекторы будут задерживать пьяных водителей, а также автолюбителей, лишенных водительских прав, либо никогда их не получавших.
Очевидцев пьяного вождения просят сообщать об этом в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону 02 или 112.
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