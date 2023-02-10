В выходные автоинспекторы вновь будут ловить в Екатеринбурге пьяных водителей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Автоинспекторы вновь проводят в Екатеринбурге массовые проверки водителей. Рейды проходят с 17 по 19 февраля.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что автоинспекторы будут задерживать пьяных водителей, а также автолюбителей, лишенных водительских прав, либо никогда их не получавших.Очевидцев пьяного вождения просят сообщать об этом в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону 02 или 112.