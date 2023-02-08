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Артиллерийский снаряд нашли при строительстве дороги в Свердловской области
Общество
Фото: очевидец / E1.RU
В Свердловской области при строительстве дороги нашли артиллерийский снаряд. Об этом сообщает E1.RU.
Опасную находку обнаружили на 196-м километре трассы Р-242 Пермь – Екатеринбург, недалеко от деревни Ялым Ачитского района. В этом месте сейчас ведутся работы по расширению дороги до четырех полос. Автодорога должна стать частью будущей магистрали М-12 Москва – Екатеринбург.
После обнаружения снаряда территорию оцепили. На место выехали взрывотехники Росгвардии. Позже выяснилось, что находка является корпусом от снаряда и опасности не представляет. Ее передали сотрудникам правоохранительных органов для дополнительной экспертизы.
Опасную находку обнаружили на 196-м километре трассы Р-242 Пермь – Екатеринбург, недалеко от деревни Ялым Ачитского района. В этом месте сейчас ведутся работы по расширению дороги до четырех полос. Автодорога должна стать частью будущей магистрали М-12 Москва – Екатеринбург.
После обнаружения снаряда территорию оцепили. На место выехали взрывотехники Росгвардии. Позже выяснилось, что находка является корпусом от снаряда и опасности не представляет. Ее передали сотрудникам правоохранительных органов для дополнительной экспертизы.
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