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Появились первые фотографии уральского участка трассы М-12, который строит компания Ротенберга
Общество
Фото: Госкомпания «Автодор»
Государственная компания «Автодор» опубликовала фотографии со строительства второго этапа дороги Дюртюли – Ачит.
Напомним, уральский участок (Дюртюли – Ачит) будущей трассы М-12 (Москва – Казань – Екатеринбург) необходимо построить для того, чтобы по более короткому пути связать по автодорогам Москву и Екатеринбург. Сейчас между Дюртюлями и Ачитом автомобильные дороги отсутствуют, за исключением небольших отрезков просёлочных дорог.
Строительство дороги Дюртюли – Ачит разделено на три этапа – по границам субъектов РФ, через которые он проходит – Башкортостана, Пермского края и Свердловской области. По территории Башкирии пройдёт 140 км трассы, Пермского края – 93 км, Свердловской области – 43 км. После Ачита трасса М-12 вольётся в существующую дорогу Р-242 (Пермь – Екатеринбург). Строительство на трёх этапах будет вестись параллельно.
Второй этап строительства охватывает Октябрьский и Чернушкинский районы Пермского края. Как сообщает «Автодор», сейчас мобилизуют ресурсы для старта активного строительного сезона. На 93-километровом участке планируют построить 13 путепроводов (из них 2 в составе развязок в виде неполного клевера) и семь мостов – через реки Малая Сарана, Быстрый Танып, Бизяр, Атер, Емашка, Тюй и Сарс.
Подрядчиком на этом участке трассы выступает «Трансстроймеханизация» Аркадия Ротенберга. Ранее «Вечерние ведомости» сообщали, кто был выбран подрядчиком на смежных участках трассы, и какие суммы выделили на их строительство.
Напомним, уральский участок (Дюртюли – Ачит) будущей трассы М-12 (Москва – Казань – Екатеринбург) необходимо построить для того, чтобы по более короткому пути связать по автодорогам Москву и Екатеринбург. Сейчас между Дюртюлями и Ачитом автомобильные дороги отсутствуют, за исключением небольших отрезков просёлочных дорог.
Фото: Госкомпания «Автодор»
Строительство дороги Дюртюли – Ачит разделено на три этапа – по границам субъектов РФ, через которые он проходит – Башкортостана, Пермского края и Свердловской области. По территории Башкирии пройдёт 140 км трассы, Пермского края – 93 км, Свердловской области – 43 км. После Ачита трасса М-12 вольётся в существующую дорогу Р-242 (Пермь – Екатеринбург). Строительство на трёх этапах будет вестись параллельно.
Фото: Госкомпания «Автодор»
Второй этап строительства охватывает Октябрьский и Чернушкинский районы Пермского края. Как сообщает «Автодор», сейчас мобилизуют ресурсы для старта активного строительного сезона. На 93-километровом участке планируют построить 13 путепроводов (из них 2 в составе развязок в виде неполного клевера) и семь мостов – через реки Малая Сарана, Быстрый Танып, Бизяр, Атер, Емашка, Тюй и Сарс.
Фото: Госкомпания «Автодор»
Подрядчиком на этом участке трассы выступает «Трансстроймеханизация» Аркадия Ротенберга. Ранее «Вечерние ведомости» сообщали, кто был выбран подрядчиком на смежных участках трассы, и какие суммы выделили на их строительство.
Фото: Госкомпания «Автодор»
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