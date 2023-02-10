Возрастное ограничение 18+

В случае бомбёжек некоторым жителям Нижнего Тагила придётся прятаться в сточных водах

19.23 Четверг, 16 февраля 2023
Общество
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
В Нижнем Тагиле при проверке имеющихся в городе бомбоубежищ найдено «спасательное» помещение, заполненное водой из канализации. Оно расположено в доме №43 по улице Циолковского.

О дурно пахнущем «убежище» сообщил местный ресурс V-Tagile со ссылкой на телеканал «Телекон». По информации от жителей дома, подвальное помещение топит регулярно. В этот раз оно заполнено сточными водами уже больше 10 дней. Ситуация усугублена тем, что в помещении, которое значится, как место, куда нужно укрываться в случае ЧП, отсуnствует вентиляция.

Выяснить причину затопления «бомбоубежища» нижнетагильские журналисты не смогли — управляющая компания, под чьей опекой находится здание, «Водоканал-НТ» перекладывают ответственность друг на друга. Меж тем, на доме появились таблички, указывающие путь к этому «убежищу», что кажется издевательством, если учитывать состояние места, в котором гражданам предлагают укрыться в случае экстренных ситуаций (например, ракетных ударов со стороны предполагаемого противника).

Таблички с указанием пути к убежищу на доме с затопленным подвалом появились по указанию администрации Нижнего Тагила. Указание было спущено руководителям управляющих компаний и касалось всех бомбоубежищ в городе. Выяснилось, что всего их в Нижнем Тагиле 117, считая это, заполненное нечистотами.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Пьяный житель Нижнего Тагила повторил «подвиг» ревдинского «выпаденца»
10 февраля 2023
В Нижнем Тагиле первоклассница травмировалась в спортзале школы
10 февраля 2023
Администрация Североуральска выплатит ущерб пострадавшим от затопления жильцам
09 февраля 2023
В Нижнем Тагиле проводят проверку после смерти бездомного в заброшенной воинской части
11 февраля 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Не умирай – на твое тело начнется охота

Расследуем, как похоронщики воюют за тела умерших, используя горе родных и связи в госорганах
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:19 Жительница Красноуфимска стала очередной жертвой «банковских» мошенников
20:34 Свердловские инспекторы ГИБДД не оценили желание бабушки научить внука водить машину
20:08 ХК «Автомобилист» взял реванш у «Амура» в Хабаровске
20:06 Опасного налётчика на пункт приёма металла задержали в Ревде
19:23 В случае бомбёжек некоторым жителям Нижнего Тагила придётся прятаться в сточных водах
18:46 Кыштымские постовые тормознули фуру с пылающим колесом
18:20 В библиотеке Берёзовского появится свой «Вишневый сад»
17:59 В Екатеринбурге на ВИЗе горят киоски
17:25 В Свердловской области увеличили размер компенсации оплаты услуг ЖКХ
16:52 Заксобрание Свердловской области из-за Путина перенесет свое заседание
16:24 Отделения ранней реабилитации пациентов откроются еще в четырех свердловских больницах
15:53 Пропавшую в Екатеринбурге пенсионерку нашли
15:21 Для наземного метро в Екатеринбурге планируют использовать «Ласточки»
14:57 Свердловчане получат квитанции с перерасчетом за прошлый год
14:20 Коронавирусом в Свердловской области заболели еще 432 человека
13:52 В цехе на улице Монтерской в Екатеринбурге произошел пожар
13:28 В Асбесте осудят виновника ДТП, в котором погиб мотоциклист
12:57 В Екатеринбурге пропала 75-летняя женщина
12:23 Первая партия трехсекционных трамваев может поступить в Екатеринбург летом
11:56 В посылке с киселем для осужденного свердловской колонии обнаружили наркотики
11:22 В Екатеринбурге в суд направили уголовное дело о вымогательстве свыше 12 млн рублей
10:54 Крупный пожар произошел в садовом товариществе в Екатеринбурге
10:21 На Производстве полиметаллов «Уралэлектромеди» установили спектрометр для испытания проб сырья
09:53 Наркотики в финиках прислали осужденному тавдинской ИК-26
09:25 Конец недели в Свердловской области будет морозным
21:13 Подросток на «Копейке» наехал на сотрудников ГИБДД Екатеринбурга
Все новости Свердловской области
18:36 Госдума приняла закон об иностранных заимствованиях в русском языке и экспертизе документов
16:55 СК: в Красноярске после ударов полицейского умер задержанный, возбуждено уголовное дело
15:55 В Ливане протестующие жгут шины возле банков и перекрывают дороги
15:26 СМИ: сын Жириновского арестован на 15 суток за мелкое хулиганство
15:12 В Раменском 53-летнего учителя музыки подозревают в развращении учениц, он задержан
14:35 СК: в Ростове-на-Дону более 70 человек отравились едой из наборов правильного питания
13:22 В Карелии бывшие руководители колонии получили по 7 лет тюрьмы за избиение заключенного
12:24 Экс-губернатор Хабаровского края Фургал, осужденный на 22 года, обжаловал приговор
12:14 Верховный суд РФ потребовал от регионов гуманизации уголовного правосудия
11:31 В акватории Байкала произошло землетрясение интенсивностью 5,9 балла
17:33 В Волгограде для школ закупят флаги и гербы на 26 миллионов рублей
16:25 Валентина Матвиенко предложила маркировать телеграм-каналы с «враждебной к России информацией»
15:53 Парфенов: у 15 депутатов ГД перед посланием Путина выявили коронавирус
11:56 Журналистка RusNews Мария Пономаренко приговорена к 6 годам колонии по делу о «фейках»
11:28 Стоматологи в РФ жалуются на нехватку препаратов и проблемы с закупкой оборудования
17:27 Молдавия закрыла воздушное пространство
17:18 В Новосибирске мать и отчим признаны виновными в жестоком убийстве ребёнка, мужчина получил пожизненное
15:45 «Гипертонический сюрприз». Как пациенты узнают о своих несуществующих болезнях, которые врачи лечат за бюджетный счет
12:02 В Красноярском крае семью депутатов будут судить по делу о незаконной рубке леса
11:00 В университете Мичигана произошла стрельба, погибли три человека
17:40 МЧС: в Красноярском крае на складе крупный пожар площадью 6000 квадратных метров
16:58 В Израиле тысячи людей вышли на акции протеста против судебной реформы
16:03 Актер Ефремов отозвал свое ходатайство о замене срока на принудительные работы
15:31 ВЦИОМ: больше половины россиян доверяют центральному телевидению
14:59 В Вологодской области горел участок газопровода Трансгаз-Ухта
14:30 Число жертв землетрясений в Турции выросло до 31 643
Все новости России и мира
21:19 Жительница Красноуфимска стала очередной жертвой «банковских» мошенников
20:34 Свердловские инспекторы ГИБДД не оценили желание бабушки научить внука водить машину
20:08 ХК «Автомобилист» взял реванш у «Амура» в Хабаровске
20:06 Опасного налётчика на пункт приёма металла задержали в Ревде
19:23 В случае бомбёжек некоторым жителям Нижнего Тагила придётся прятаться в сточных водах
18:46 Кыштымские постовые тормознули фуру с пылающим колесом
18:20 В библиотеке Берёзовского появится свой «Вишневый сад»
17:59 В Екатеринбурге на ВИЗе горят киоски
17:25 В Свердловской области увеличили размер компенсации оплаты услуг ЖКХ
16:52 Заксобрание Свердловской области из-за Путина перенесет свое заседание
16:24 Отделения ранней реабилитации пациентов откроются еще в четырех свердловских больницах
15:53 Пропавшую в Екатеринбурге пенсионерку нашли
15:21 Для наземного метро в Екатеринбурге планируют использовать «Ласточки»
14:57 Свердловчане получат квитанции с перерасчетом за прошлый год
14:20 Коронавирусом в Свердловской области заболели еще 432 человека
13:52 В цехе на улице Монтерской в Екатеринбурге произошел пожар
13:28 В Асбесте осудят виновника ДТП, в котором погиб мотоциклист
13:03 Лазер ученых Пермского Политеха позволит более безопасно лечить рак
12:57 В Екатеринбурге пропала 75-летняя женщина
12:23 Первая партия трехсекционных трамваев может поступить в Екатеринбург летом
11:56 В посылке с киселем для осужденного свердловской колонии обнаружили наркотики
11:22 В Екатеринбурге в суд направили уголовное дело о вымогательстве свыше 12 млн рублей
10:54 Крупный пожар произошел в садовом товариществе в Екатеринбурге
10:38 В Прикамье вновь засияют хрустальные звездочки
10:21 На Производстве полиметаллов «Уралэлектромеди» установили спектрометр для испытания проб сырья
09:53 Наркотики в финиках прислали осужденному тавдинской ИК-26
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK