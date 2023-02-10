В случае бомбёжек некоторым жителям Нижнего Тагила придётся прятаться в сточных водах

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле при проверке имеющихся в городе бомбоубежищ найдено «спасательное» помещение, заполненное водой из канализации. Оно расположено в доме №43 по улице Циолковского.О дурно пахнущем «убежище» сообщил местный ресурс V-Tagile со ссылкой на телеканал «Телекон». По информации от жителей дома, подвальное помещение топит регулярно. В этот раз оно заполнено сточными водами уже больше 10 дней. Ситуация усугублена тем, что в помещении, которое значится, как место, куда нужно укрываться в случае ЧП, отсуnствует вентиляция.Выяснить причину затопления «бомбоубежища» нижнетагильские журналисты не смогли — управляющая компания, под чьей опекой находится здание, «Водоканал-НТ» перекладывают ответственность друг на друга. Меж тем, на доме появились таблички, указывающие путь к этому «убежищу», что кажется издевательством, если учитывать состояние места, в котором гражданам предлагают укрыться в случае экстренных ситуаций (например, ракетных ударов со стороны предполагаемого противника).Таблички с указанием пути к убежищу на доме с затопленным подвалом появились по указанию администрации Нижнего Тагила. Указание было спущено руководителям управляющих компаний и касалось всех бомбоубежищ в городе. Выяснилось, что всего их в Нижнем Тагиле 117, считая это, заполненное нечистотами.