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В библиотеке Берёзовского появится свой «Вишневый сад»
Общество
Фрагмент афиши писательского клуба «Вишневый сад»
В ближайшую субботу, 18-го февраля, в Центральной городской библиотеке Берёзовского начнёт работу писательский клуб «Вишневый сад». Название такое он получил не столько в честь бессмертного чеховского произведения, сколько с ироничным намёком на фамилию писательницы, которая стала инициатором создания клуба.
Данька Вишневская работает в Центральной библиотеке Берёзовского. А ещё она сочиняет стихи и пишет книги. Этим своим опытом она и захотела поделиться с теми жителями Берёзовского, кому тоже не чуждо литературное творчество. Вместе с ними хозяйка клуба «Вишневый сад» будет учиться избавляться от писательских «затыков», делать мозговые штурмы в коллективном поиске гениальных идей и развивать воображение.
За авторством Даньки Вишневской в свет вышло уже 10 книг. В их числе поэтические сборники, короткие детские сказки, фантастические и мистические драмы и даже книжка-раскраска. Некоторые из них доступны в Интернете. О своём творчестве Данька Вишневская охотно рассказывает в персональном Дзен-канале.
Первое заседание писательского клуба «Вишневый сад» начнётся в Центральной библиотеке города Берёзовский (Гагарина, 7) в 15:00.
Данька Вишневская работает в Центральной библиотеке Берёзовского. А ещё она сочиняет стихи и пишет книги. Этим своим опытом она и захотела поделиться с теми жителями Берёзовского, кому тоже не чуждо литературное творчество. Вместе с ними хозяйка клуба «Вишневый сад» будет учиться избавляться от писательских «затыков», делать мозговые штурмы в коллективном поиске гениальных идей и развивать воображение.
За авторством Даньки Вишневской в свет вышло уже 10 книг. В их числе поэтические сборники, короткие детские сказки, фантастические и мистические драмы и даже книжка-раскраска. Некоторые из них доступны в Интернете. О своём творчестве Данька Вишневская охотно рассказывает в персональном Дзен-канале.
Первое заседание писательского клуба «Вишневый сад» начнётся в Центральной библиотеке города Берёзовский (Гагарина, 7) в 15:00.
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