Возрастное ограничение 18+

В библиотеке Берёзовского появится свой «Вишневый сад»

18.20 Четверг, 16 февраля 2023
Общество
Фрагмент афиши писательского клуба «Вишневый сад»
В ближайшую субботу, 18-го февраля, в Центральной городской библиотеке Берёзовского начнёт работу писательский клуб «Вишневый сад». Название такое он получил не столько в честь бессмертного чеховского произведения, сколько с ироничным намёком на фамилию писательницы, которая стала инициатором создания клуба.

Данька Вишневская работает в Центральной библиотеке Берёзовского. А ещё она сочиняет стихи и пишет книги. Этим своим опытом она и захотела поделиться с теми жителями Берёзовского, кому тоже не чуждо литературное творчество. Вместе с ними хозяйка клуба «Вишневый сад» будет учиться избавляться от писательских «затыков», делать мозговые штурмы в коллективном поиске гениальных идей и развивать воображение.

За авторством Даньки Вишневской в свет вышло уже 10 книг. В их числе поэтические сборники, короткие детские сказки, фантастические и мистические драмы и даже книжка-раскраска. Некоторые из них доступны в Интернете. О своём творчестве Данька Вишневская охотно рассказывает в персональном Дзен-канале.

Первое заседание писательского клуба «Вишневый сад» начнётся в Центральной библиотеке города Берёзовский (Гагарина, 7) в 15:00.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Преступники угнали кресло-каталку у девочки с ДЦП из Берёзовского
10 февраля 2023
Вечер памяти мамы Неизвестного пройдёт в екатеринбургском музее скульптора
15 февраля 2023
Сотрудникам екатеринбургской больницы не доплачивали за работу во вредных условиях
14 февраля 2023
ХК «Автомобилист» уступил на своём льду лидеру чемпионата КХЛ
09 февраля 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Не умирай – на твое тело начнется охота

Расследуем, как похоронщики воюют за тела умерших, используя горе родных и связи в госорганах
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:19 Жительница Красноуфимска стала очередной жертвой «банковских» мошенников
20:34 Свердловские инспекторы ГИБДД не оценили желание бабушки научить внука водить машину
20:08 ХК «Автомобилист» взял реванш у «Амура» в Хабаровске
20:06 Опасного налётчика на пункт приёма металла задержали в Ревде
19:23 В случае бомбёжек некоторым жителям Нижнего Тагила придётся прятаться в сточных водах
18:46 Кыштымские постовые тормознули фуру с пылающим колесом
18:20 В библиотеке Берёзовского появится свой «Вишневый сад»
17:59 В Екатеринбурге на ВИЗе горят киоски
17:25 В Свердловской области увеличили размер компенсации оплаты услуг ЖКХ
16:52 Заксобрание Свердловской области из-за Путина перенесет свое заседание
16:24 Отделения ранней реабилитации пациентов откроются еще в четырех свердловских больницах
15:53 Пропавшую в Екатеринбурге пенсионерку нашли
15:21 Для наземного метро в Екатеринбурге планируют использовать «Ласточки»
14:57 Свердловчане получат квитанции с перерасчетом за прошлый год
14:20 Коронавирусом в Свердловской области заболели еще 432 человека
13:52 В цехе на улице Монтерской в Екатеринбурге произошел пожар
13:28 В Асбесте осудят виновника ДТП, в котором погиб мотоциклист
12:57 В Екатеринбурге пропала 75-летняя женщина
12:23 Первая партия трехсекционных трамваев может поступить в Екатеринбург летом
11:56 В посылке с киселем для осужденного свердловской колонии обнаружили наркотики
11:22 В Екатеринбурге в суд направили уголовное дело о вымогательстве свыше 12 млн рублей
10:54 Крупный пожар произошел в садовом товариществе в Екатеринбурге
10:21 На Производстве полиметаллов «Уралэлектромеди» установили спектрометр для испытания проб сырья
09:53 Наркотики в финиках прислали осужденному тавдинской ИК-26
09:25 Конец недели в Свердловской области будет морозным
21:13 Подросток на «Копейке» наехал на сотрудников ГИБДД Екатеринбурга
Все новости Свердловской области
18:36 Госдума приняла закон об иностранных заимствованиях в русском языке и экспертизе документов
16:55 СК: в Красноярске после ударов полицейского умер задержанный, возбуждено уголовное дело
15:55 В Ливане протестующие жгут шины возле банков и перекрывают дороги
15:26 СМИ: сын Жириновского арестован на 15 суток за мелкое хулиганство
15:12 В Раменском 53-летнего учителя музыки подозревают в развращении учениц, он задержан
14:35 СК: в Ростове-на-Дону более 70 человек отравились едой из наборов правильного питания
13:22 В Карелии бывшие руководители колонии получили по 7 лет тюрьмы за избиение заключенного
12:24 Экс-губернатор Хабаровского края Фургал, осужденный на 22 года, обжаловал приговор
12:14 Верховный суд РФ потребовал от регионов гуманизации уголовного правосудия
11:31 В акватории Байкала произошло землетрясение интенсивностью 5,9 балла
17:33 В Волгограде для школ закупят флаги и гербы на 26 миллионов рублей
16:25 Валентина Матвиенко предложила маркировать телеграм-каналы с «враждебной к России информацией»
15:53 Парфенов: у 15 депутатов ГД перед посланием Путина выявили коронавирус
11:56 Журналистка RusNews Мария Пономаренко приговорена к 6 годам колонии по делу о «фейках»
11:28 Стоматологи в РФ жалуются на нехватку препаратов и проблемы с закупкой оборудования
17:27 Молдавия закрыла воздушное пространство
17:18 В Новосибирске мать и отчим признаны виновными в жестоком убийстве ребёнка, мужчина получил пожизненное
15:45 «Гипертонический сюрприз». Как пациенты узнают о своих несуществующих болезнях, которые врачи лечат за бюджетный счет
12:02 В Красноярском крае семью депутатов будут судить по делу о незаконной рубке леса
11:00 В университете Мичигана произошла стрельба, погибли три человека
17:40 МЧС: в Красноярском крае на складе крупный пожар площадью 6000 квадратных метров
16:58 В Израиле тысячи людей вышли на акции протеста против судебной реформы
16:03 Актер Ефремов отозвал свое ходатайство о замене срока на принудительные работы
15:31 ВЦИОМ: больше половины россиян доверяют центральному телевидению
14:59 В Вологодской области горел участок газопровода Трансгаз-Ухта
14:30 Число жертв землетрясений в Турции выросло до 31 643
Все новости России и мира
21:19 Жительница Красноуфимска стала очередной жертвой «банковских» мошенников
20:34 Свердловские инспекторы ГИБДД не оценили желание бабушки научить внука водить машину
20:08 ХК «Автомобилист» взял реванш у «Амура» в Хабаровске
20:06 Опасного налётчика на пункт приёма металла задержали в Ревде
19:23 В случае бомбёжек некоторым жителям Нижнего Тагила придётся прятаться в сточных водах
18:46 Кыштымские постовые тормознули фуру с пылающим колесом
18:20 В библиотеке Берёзовского появится свой «Вишневый сад»
17:59 В Екатеринбурге на ВИЗе горят киоски
17:25 В Свердловской области увеличили размер компенсации оплаты услуг ЖКХ
16:52 Заксобрание Свердловской области из-за Путина перенесет свое заседание
16:24 Отделения ранней реабилитации пациентов откроются еще в четырех свердловских больницах
15:53 Пропавшую в Екатеринбурге пенсионерку нашли
15:21 Для наземного метро в Екатеринбурге планируют использовать «Ласточки»
14:57 Свердловчане получат квитанции с перерасчетом за прошлый год
14:20 Коронавирусом в Свердловской области заболели еще 432 человека
13:52 В цехе на улице Монтерской в Екатеринбурге произошел пожар
13:28 В Асбесте осудят виновника ДТП, в котором погиб мотоциклист
13:03 Лазер ученых Пермского Политеха позволит более безопасно лечить рак
12:57 В Екатеринбурге пропала 75-летняя женщина
12:23 Первая партия трехсекционных трамваев может поступить в Екатеринбург летом
11:56 В посылке с киселем для осужденного свердловской колонии обнаружили наркотики
11:22 В Екатеринбурге в суд направили уголовное дело о вымогательстве свыше 12 млн рублей
10:54 Крупный пожар произошел в садовом товариществе в Екатеринбурге
10:38 В Прикамье вновь засияют хрустальные звездочки
10:21 На Производстве полиметаллов «Уралэлектромеди» установили спектрометр для испытания проб сырья
09:53 Наркотики в финиках прислали осужденному тавдинской ИК-26
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK