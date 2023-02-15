В Свердловской области увеличили размер компенсации оплаты услуг ЖКХ

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На заседании правительства Свердловской области приняли региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг. С 1 января этого года размер компенсации оплаты услуг ЖКХ увеличен на 3-5%.Региональный стандарт – это максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. Он позволяет рассчитывать компенсацию коммунальных платежей для социально незащищенных граждан.Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов заявил, что размер компенсации увеличивается на 3-5% из-за повышения ставки на капремонт, которая с 1 января выросла сразу на 41%. По словам министра, это второе повышение компенсации за три месяца: в декабре региональный стандарт увеличили на 9%.Субсидия на оплату ЖКХ положена семьям, у которых размер платы за коммунальные услуги превышает 22% от общего дохода семьи. Доход складывается из зарплат, пенсий, стипендий, алиментов, ежемесячных пособий по уходу за ребенком и другого заработка. Также льготу могут получить одиноко проживающие жители, которые имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума и размер платы за жилищно-коммунальные услуги которых в совокупном доходе превышают 12%.Размер субсидии зависит от жилплощади, состава семьи и размера оплаты за жилье. В прошлом году средний размер компенсации на семью составил 1528 рублей в месяц. Информацию о льготах можно получить в территориальных управлениях социальной политики и местных администрациях или по телефону 8-800-300-81-00.