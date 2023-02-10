Отделения ранней реабилитации пациентов откроются еще в четырех свердловских больницах

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В 2023 году отделения ранней медицинской реабилитации пациентов в условиях реанимации откроют еще в четырех больницах Свердловской области. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.Профильные отделения начнут работать в Верхней Пышме, Каменске-Уральском, Краснотурьинске и на базе Свердловской областной клинической больницы № 1.Ранняя реабилитация необходима тем, кто пережил инсульт, получил тяжелую травму или перенес сложную операцию, в результате чего пострадали жизненно важные функции: способность глотать, двигаться, говорить. Специалисты созданных профильных отделений, прежде всего, будут помогать в восстановлении этих навыков, чтобы человек после выписки из больницы не стал инвалидом.Отмечается, что реабилитацию важно начать как можно раньше, на этапе нахождения пациента в реанимации. В этом случае эффективность занятий возрастает.