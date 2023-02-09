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Для наземного метро в Екатеринбурге планируют использовать «Ласточки»
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Власти Екатеринбурга хотят задействовать «Ласточки» для перевозки пассажиров наземного метро, которое планируют создать в городе. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил мэр Алексей Орлов.
Глава города заявил, что не использовать комфортные электрички в городской среде было бы неправильно.
Мэр добавил, что для наземного метро будут использовать железнодорожные пути, расположенные в черте Екатеринбурга. Пути освободились, когда РЖД и СвЖД вынесли сортировочные работы из центра города.
По словам Алексея Орлова, есть планы построить новые платформы для наземного метро. Стоимость поездки будет сопоставима с ценой на проезд в автобусе. Предполагается, что на первом этапе транспортное сообщение организуют из Новокольцовского района.
Глава города заявил, что не использовать комфортные электрички в городской среде было бы неправильно.
«Маршруты сформированы. В городских условиях по скорости поезда "Ласточка" будут сопоставимы с метро. От Керамики до Восточной можно будет за 15 минут доехать», – говорит Орлов.
Мэр добавил, что для наземного метро будут использовать железнодорожные пути, расположенные в черте Екатеринбурга. Пути освободились, когда РЖД и СвЖД вынесли сортировочные работы из центра города.
По словам Алексея Орлова, есть планы построить новые платформы для наземного метро. Стоимость поездки будет сопоставима с ценой на проезд в автобусе. Предполагается, что на первом этапе транспортное сообщение организуют из Новокольцовского района.
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