Коронавирусом в Свердловской области заболели еще 432 человека

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области выявили 432 случая коронавируса за сутки. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 574 734 случая COVID-19.Госпитализировали 28 пациентов. По выздоровлению выписали 645 человек. Общее число вылечившихся – 559 036.За последние сутки в области не зафиксировано летальных исходов.