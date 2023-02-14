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Коронавирусом в Свердловской области заболели еще 432 человека
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области выявили 432 случая коронавируса за сутки. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 574 734 случая COVID-19.
Госпитализировали 28 пациентов. По выздоровлению выписали 645 человек. Общее число вылечившихся – 559 036.
За последние сутки в области не зафиксировано летальных исходов.
Госпитализировали 28 пациентов. По выздоровлению выписали 645 человек. Общее число вылечившихся – 559 036.
За последние сутки в области не зафиксировано летальных исходов.
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