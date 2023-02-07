На Производстве полиметаллов «Уралэлектромеди» установили спектрометр для испытания проб сырья

– В силу своей универсальности и гибкости в проведении аналитических работ это незаменимое оборудование для филиала, где в основном используются пирометаллургические процессы. Спектрометр оснащён автоматическим пробоотборником, что позволяет поставить на анализ сразу несколько образцов и одновременно получить результаты. Его внедрение на 5% повысит производительность аналитического отделения лаборатории и значительно облегчит работу ее специалистов, – отметил заместитель начальника центральной лаборатории «Уралэлектромеди» Дмитрий Багин.

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

В центральную лабораторию филиала «Производство полиметаллов» «Уралэлектромеди» поступил в работу новый спектрометр. Прибор ускорит анализ компонентов сырья и повысит эффективность работы лаборантов.Спектрометр состоит из основных элементов: дифракционной решётки, атомизатора, детектора, регистрирующего устройства. Во время проведения анализа проба нагревается до высокой температуры и происходит испарение вещества и распад молекул на атомы. В результате на мониторе лаборант получает высокоточные характеристики и может быстро определить содержание химических элементов в пробе.Кроме того, на спектрометре будут определять все сопутствующие примеси, которые есть в сырье и технологических пробах при производстве черновой меди.