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На Производстве полиметаллов «Уралэлектромеди» установили спектрометр для испытания проб сырья

10.21 Четверг, 16 февраля 2023
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
В центральную лабораторию филиала «Производство полиметаллов» «Уралэлектромеди» поступил в работу новый спектрометр. Прибор ускорит анализ компонентов сырья и повысит эффективность работы лаборантов.

– В силу своей универсальности и гибкости в проведении аналитических работ это незаменимое оборудование для филиала, где в основном используются пирометаллургические процессы. Спектрометр оснащён автоматическим пробоотборником, что позволяет поставить на анализ сразу несколько образцов и одновременно получить результаты. Его внедрение на 5% повысит производительность аналитического отделения лаборатории и значительно облегчит работу ее специалистов, – отметил заместитель начальника центральной лаборатории «Уралэлектромеди» Дмитрий Багин.


Спектрометр состоит из основных элементов: дифракционной решётки, атомизатора, детектора, регистрирующего устройства. Во время проведения анализа проба нагревается до высокой температуры и происходит испарение вещества и распад молекул на атомы. В результате на мониторе лаборант получает высокоточные характеристики и может быстро определить содержание химических элементов в пробе.

Кроме того, на спектрометре будут определять все сопутствующие примеси, которые есть в сырье и технологических пробах при производстве черновой меди.

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Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости
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19:21 У несовершеннолетней девочки подозревают сотрясение мозга после ДТП в Нижнем Тагиле
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