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Вечер памяти мамы Неизвестного пройдёт в екатеринбургском музее скульптора

20.21 Среда, 15 февраля 2023
Общество
Фото: ВК-группа Музея Эрнста Неизвестного / vk.com/ernst_neizvestny
Художественный музей Эрнста Неизвестного (улица Добролюбова, 14) через несколько дней проведёт вечер памяти мамы известного скульптора. Она и сама была творческой личностью — талантливой поэтессой и писательницей.

Имя Беллы Дижур было хорошо известно в Советском Союзе. Она родилась в городе Черкассы Киевской губернии, но в раннем возрасте переехала вместе с родителями на Урал. Здесь и состоялись первые её литературные опыты. Дебют, как поэтессы, у Дижур состоялся в альманахе «Уральский современник», который в 1937-м году опубликовал её стихи. А уже через 3 года её принимал в члены Союза писателей Павел Бажов, в то время возглавлявший Свердловскую писательскую организацию.

Стихи Белла Дижур часто адресовала детям. Но в СССР даже детские писатели с лёгкостью становились «врагами». В 40-ые годы ей удалось избежать серьёзных преследований со стороны властей только благодаря поддержке Бажова, но в 70-е, после того, как её сын-скульптор уехал из Советской России, она стала считаться матерью изменника родины. Наконец, в возрасте 82-х лет она тоже уехала в США, где прожила ещё 2 десятка лет.

На вечере памяти Беллы Дижур в Музее Эрнста Неизвестного будут читать её стихи и демонстрировать редкие фото, сделанные в
Америке. Особое внимание уделят дружбе Беллы Дижур с художником Мишей Брусиловским. Запланирован вечер на ближайшую субботу, 18-е февраля. Вход на мероприятие свободный.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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17:25 Участие в молодежном форуме УТРО-2023 примут 70 свердловчан
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15:52 В Свердловской области подтвердили еще 421 случай коронавируса
15:25 Подросток соврал о ДТП на улице Блюхера в Екатеринбурге
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13:59 Свердловский министр назвал причину больших коммунальных платежей за январь
13:25 Уральские застройщики ищут замену польским и голландским деревьям
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