Автоинспекторы проведут в Свердловской области рейд «Такси»

«Значительное количество ДТП происходит по вине водителей такси – граждан иностранных государств. Таких случаев произошло 19, они совершены гражданами Киргизии (8 ДТП), Узбекистана (7), Таджикистана (4)», – отмечают в ГИБДД.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области с 15 по 17 февраля автоинспекторы проведут рейд «Такси». Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в региональном управлении ГИБДД.В прошлом году в регионе из-за нарушений ПДД водителями легкового такси произошло 58 ДТП. В авариях погибли пять человек, больше 80 – получили травмы.В соответствии с требованиями Федерального закона № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», иностранным гражданам (за исключением Киргизии) при работе в такси необходимо иметь российские водительские удостоверения. В прошлом году 11 аварий совершали иностранные граждане, управлявшие автомобилями такси без российских водительских удостоверений. В этих ДТП погиб один человек, 19 – получили травмы.Помимо этого, в большинстве таких аварий на транспортные средства не оформлены разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси. Фактически перевозки осуществлялись нелегально. Указанные разрешения были оформлены лишь на 10 автомобилей из 58, ставших участниками аварий.Для обеспечения безопасности движения при перевозках пассажиров легковым такси автоинспекторы с 15 по 17 февраля проведут рейд «Такси». К сотрудникам ГИБДД также присоединятся представители подразделений по вопросам миграции и экономической безопасности и участковые.