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В Екатеринбурге перекроют проезд между Курьинским переулком и Студенческой
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с 1 марта закроют движение транспорта по проезду от дома №10а в Курьинском переулке до дома № 46 на Студенческой. Ограничения будут действовать до 15 апреля.
Перекрытие связано с реконструкцией участка сетей электроснабжения. Объезд организуют по улице Лодыгина, Курьинскому переулку и улице Студенческой. К жилым домам №44 и 46 на Студенческой подъехать можно будет через местный проезд.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.
Перекрытие связано с реконструкцией участка сетей электроснабжения. Объезд организуют по улице Лодыгина, Курьинскому переулку и улице Студенческой. К жилым домам №44 и 46 на Студенческой подъехать можно будет через местный проезд.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.
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