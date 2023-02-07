В Екатеринбурге перекроют проезд между Курьинским переулком и Студенческой

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с 1 марта закроют движение транспорта по проезду от дома №10а в Курьинском переулке до дома № 46 на Студенческой. Ограничения будут действовать до 15 апреля.Перекрытие связано с реконструкцией участка сетей электроснабжения. Объезд организуют по улице Лодыгина, Курьинскому переулку и улице Студенческой. К жилым домам №44 и 46 на Студенческой подъехать можно будет через местный проезд.Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.