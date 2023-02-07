В Свердловской области подтвердили еще 421 случай коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в Свердловской области подтвердили 421 случай коронавируса. Общее число случаев заболевания – 574 302.Госпитализировано 29 пациентов. В связи с выздоровлением выписали 433 человек. Всего вылечился 558 391 свердловчанин.В регионе за сутки не зафиксировано случаев смерти больных коронавирусом.