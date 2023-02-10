Свердловский губернатор поручил обеспечить безопасность на объектах транспортной инфраструктуры

«Обращаюсь к руководителям крупнейших транспортных организаций, действующих в регионе. Рассчитываю, что в результате будут выработаны меры по дополнительной защите», – заявил Куйвашев на заседании антитеррористической комиссии.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Губернатор Свердловской области и председатель антитеррористической комиссии в регионе Евгений Куйвашев поручил обеспечить контроль за соблюдением требований безопасности на объектах транспортной инфраструктуры: вокзалах, в метро, аэропорту.Исполнительный директор аэропорта Кольцово Александр Пастухов рассказал, что безопасность аэропорта обеспечивают служба авиационной безопасности и подразделение по обеспечению транспортной безопасности. Воздушная гавань оснащена более чем 900 видеокамерами. Также в здании установлен программно-технический комплекс для автоматической биометрической идентификации потока пассажиров.Начальник Свердловской дирекции управления движения РЖД Владимир Теплоухов сообщил, что в инвестиционную программу РЖД до 2030 года включено оборудование техническими средствами обеспечения транспортной безопасности восьми ж/д станций. В список вошли Екатеринбург-Пассажирский, Нижний Тагил, Дружинино, Екатеринбург-Сортировочный, Асбест и другие.