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Свердловская область направит на дорожные ремонты в 2023 году 8,4 млрд рублей
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловская область в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году направит на дорожные ремонты 8,4 миллиарда рублей.
В департаменте информполитики региона рассказали, что общий объем дорожного фонда Свердловской области – около 27 миллиардов рублей. В 2023 году планируется отремонтировать не менее 200 километров дорог.
В этом году благодаря нацпроекту планируют отремонтировать более 84 километров местных и региональных дорог. На региональных трассах проведут ремонт 13 участков общей протяженностью более 61 километра. В Екатеринбурге в порядок приведут 17 участков улиц протяженностью 17,3 и обновят светофоры на 27 перекрестках. В Нижнем Тагиле отремонтируют пять участков протяженностью 5,4 километра.
Планируется ввести в эксплуатацию третий пусковой комплекс ЕКАД. Также будут завершены работы по реконструкции старейшего участка ЕКАД Семь Ключей – Большой Исток, в том числе оборудуют съезды на Тюменский тракт.
В нацпроект также вошло продолжение реконструкции развязки рядом с концерном «Калина». Предполагается, что к концу года удастся запустить движение по двум транзитным путепроводам.
В департаменте информполитики региона рассказали, что общий объем дорожного фонда Свердловской области – около 27 миллиардов рублей. В 2023 году планируется отремонтировать не менее 200 километров дорог.
«В 2023 году объем финансирования работ по нацпроекту сохраняется на уровне 2022 года и составляет 8,4 миллиарда рублей. Объем федеральных средств на начало года составляет 3,6 миллиарда рублей. Но если учитывать ежегодную тенденцию, то объем региональных и федеральных средств уже в середине года увеличится», – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков.
В этом году благодаря нацпроекту планируют отремонтировать более 84 километров местных и региональных дорог. На региональных трассах проведут ремонт 13 участков общей протяженностью более 61 километра. В Екатеринбурге в порядок приведут 17 участков улиц протяженностью 17,3 и обновят светофоры на 27 перекрестках. В Нижнем Тагиле отремонтируют пять участков протяженностью 5,4 километра.
Планируется ввести в эксплуатацию третий пусковой комплекс ЕКАД. Также будут завершены работы по реконструкции старейшего участка ЕКАД Семь Ключей – Большой Исток, в том числе оборудуют съезды на Тюменский тракт.
В нацпроект также вошло продолжение реконструкции развязки рядом с концерном «Калина». Предполагается, что к концу года удастся запустить движение по двум транзитным путепроводам.
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