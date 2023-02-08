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Медики проводят в Свердловской области соцопрос о здоровом образе жизни
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики проводят в Свердловской области социологическое исследование на тему информированности местных жителей о здоровом образе жизни.
Опрос проводится с 15 февраля по 15 апреля. Все желающие могут принять участие, заполнив анкету. Анкета анонимная, результат проанализируют в обобщенном виде.
Как сообщают организаторы, мнение жителей региона важно для повышения качества информирования в Свердловской области. Результат исследований включат в деловую программу XV Уральского конгресса по здоровому образу жизни.
Опрос проводится с 15 февраля по 15 апреля. Все желающие могут принять участие, заполнив анкету. Анкета анонимная, результат проанализируют в обобщенном виде.
Как сообщают организаторы, мнение жителей региона важно для повышения качества информирования в Свердловской области. Результат исследований включат в деловую программу XV Уральского конгресса по здоровому образу жизни.
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