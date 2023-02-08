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«Северсталь Авиа» открывает рейсы из Екатеринбурга в Петрозаводск
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Из екатеринбургского аэропорта Кольцово открывается новое направление полетов. Авиакомпания «Северсталь Авиа» со 2 мая начинает выполнять рейсы по маршруту Екатеринбург – Петрозаводск.
В пресс-службе аэропорта Кольцово «Вечерним ведомостям» рассказали, что рейсы запланированы два раза в неделю по вторникам и пятницам. Вылет из Екатеринбурга – в 16.00, прибытие – в 16.25. Обратный рейс – в 17.15, прилет в Кольцово – в 21.40.
Полеты будут осуществляться на самолетах CRJ 200.
Отмечается, что регулярные рейсы по маршруту Екатеринбург – Петрозаводск ранее не осуществлялись.
В пресс-службе аэропорта Кольцово «Вечерним ведомостям» рассказали, что рейсы запланированы два раза в неделю по вторникам и пятницам. Вылет из Екатеринбурга – в 16.00, прибытие – в 16.25. Обратный рейс – в 17.15, прилет в Кольцово – в 21.40.
Полеты будут осуществляться на самолетах CRJ 200.
Отмечается, что регулярные рейсы по маршруту Екатеринбург – Петрозаводск ранее не осуществлялись.
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