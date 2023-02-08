Сбитый машиной щенок уже бегает на своих четырёх, — сообщает екатеринбургский «ЗооДоктор»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Екатеринбургская клиника «ЗооДоктор» поделилась историей счастливого спасения серьёзно травмированного щенка. Мишу сбила машина и дальнейшая судьба его находилась под большим вопросом.Лечить Мишу принесли в Железнодорожный филиал клиники на улице Минометчиков. Рентен показал, что у полугодовалого малыша перелом грудной клетки и тазовой кости. С таким диагнозом щенок вполне мог остаться инвалидом, даже если бы перенёс боль и длительный период восстановления. Доктор Станислав Топорков предложил владельцам Миши хирургическую операцию, которую и сделали пострадавшему после того, как состояние малыша стало стабильным.Теперь можно утверждать, что металлоостеосинтез (то есть, смещение и фиксация сломанных костей таким образом, чтобы они правильно срастались) прошёл успешно и дал положительные результаты. Миша не только ходит на всех четырёх лапах, но бегает, прыгает и борется с другими собаками. Будто и не попадал никогда под машину.