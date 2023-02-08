В Музее истории Екатеринбурга научать тусить по старинке

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Вечеринки, клаб-парти и тусовки — изобретение не сегодняшнего дня. Во все века люди собирались вместе, чтобы без особой пользы, а токмо ради удовольствия провести пару-тройку часов, свободных от трудов праведных. Тому, как это делали наши предки, поучат уже завтра в Музее истории Екатеринбурга.Вечером среды, 15-го февраля, в основном здании Музея (улица Карла Либкнехта, 26) пройдёт лекция, которая так и называется — «Как тусили на Урале 200 лет назад». Основу её составит не рассказ о великосветских балах (о них-то более-менее известно всем из книг и фильмов), а подробности «тусовок» крестьян, купцов и представителей других недворянских сословий. Расскажет лекция и о том, какие нравы царили на России в ту эпоху, что считалось моральным, а что — безнравственным.Автор лекции Вячеслав Печняк, выпускник исторического факультета УрГУ, этнолог, ведущий методист Центра традиционной народной культуры Среднего Урала. Это тот самый «чувак в косоворотке», которого бывший талантливый кинорежиссёр, а ныне не вполне здоровый конспиролог Никита Михалков ославил на всю страну, заявив в своём телешоу, что тот причастен к попыткам «Расчленить Россию».