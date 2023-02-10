На Урале водитель Mercedes ездил с подложными номерами и нарушал ПДД



Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области



Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сотрудники ГИБДД обнаружили в Свердловской области водителя автомобиля Mercedes, который ездил с подложными номерами и за два месяца допустил около 50 нарушений ПДД. Теперь ему грозит лишение водительских прав.Накануне инспекторы ДПС заметили на Серовском тракте автомобиль Mercedes. В специальной базе ГИБДД числилась информация, что госномера и документы на машину находятся в розыске как утерянные. При этом на автомобиле были установлены регистрационные знаки, как раз числящиеся в розыске.При проверке автоинспекторы выяснили, что за рулем находится житель Екатеринбурга 1974 года рождения. На руках у него были документы о регистрации автомобиля и выданных госномерах «666», однако фактически на машине установлены госномера «549». Автоинспекторы заметили и специальные магнитные устройства, с помощью которых госномера крепились на места, предусмотренные для установки госномеров.Во время осмотра госномер «666» сотрудники полиции обнаружили в багажнике автомобиля. По данным информационной системы ГИБДД, водитель Mercedes использовал подложные номера и систематически нарушил ПДД. За последние два месяца допущено 50 нарушений, в основном – превышение скоростного режима.В отношении автовладельца составлены административные материалы за все нарушения ПДД, зафиксированные системой фотовидеофиксации. Также составлен материал за управление автомобилем с подложными государственными регистрационными знаками. Автолюбителю грозит лишение водительских прав на срок от шести месяцев до одного года.