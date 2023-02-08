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В Свердловской области выявили 404 случая коронавируса за сутки
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За сутки в Свердловской области выявили 404 случая коронавируса. Всего в регионе зарегистрирован 573 881 случай COVID-19.
Госпитализировали 53 пациентов. По выздоровлению выписали 159 человек. Общее число вылечившихся – 557 958.
В регионе за последние сутки не зафиксировано летальных исходов.
Госпитализировали 53 пациентов. По выздоровлению выписали 159 человек. Общее число вылечившихся – 557 958.
В регионе за последние сутки не зафиксировано летальных исходов.
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