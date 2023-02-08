В Свердловской области выявили 404 случая коронавируса за сутки

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в Свердловской области выявили 404 случая коронавируса. Всего в регионе зарегистрирован 573 881 случай COVID-19.Госпитализировали 53 пациентов. По выздоровлению выписали 159 человек. Общее число вылечившихся – 557 958.В регионе за последние сутки не зафиксировано летальных исходов.