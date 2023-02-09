Еще на двух улицах в Екатеринбурге запретят парковку

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге еще на двух улицах установят знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».Как сообщили в пресс-службе мэрии, нельзя будет останавливаться на улице Фонвизина – от Комсомольской до Коминтерна, и на внутриквартальном проезде – от дома № 87 на Декабристов до дома № 2а на Саперов.Дорожные знаки установят в первом квартале 2023 года. Ожидается, что изменения увеличат пропускную способность улично-дорожной сети.