Фотовыставка #НеВсеДома откроется в ТРЦ VEER Mall в Екатеринбурге

– Мы хотели бы обратить внимание на «бездомность», как проблему, которая касается каждого: бездомные живут рядом с нами, независимо от того, замечаем мы их или нет. И каждый из нас, людей, живущих в своих уютных квартирах в безопасности, в силах сделать немного, но добра: купить горячий обед для бездомного человека, приютить безнадзорную кошку или собаку и помочь ей найти новую семью, или обратиться в профильные благотворительные организации, как наши – «Дари добро» и «ЗООзащита», – рассказывает директор благотворительного фонда помощи бездомным животным «ЗООзащита» Анна Вайман.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В ТРЦ VEER Mall в Екатеринбурге 19 февраля откроется фотовыставка #НеВсеДома. Моделями для выставки стали 10 пар бездомных людей – жителей приюта для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, «Дари добро», и животных – подопечных благотворительного фонда «ЗООзащита».19 февраля также состоятся паблик-топ с руководителями благотворительных организаций «Дари добро» Ольгой Бахтиной и «ЗООзащита» Анной Вайман и встреча с участниками фотосессии. Кинолог и владельцы некогда безнадзорных собак на лекции расскажут о воспитании домашних животных. Детей на выставке жду аниматор, аквагрим и творческий мастер-класс.Кроме того, в торговом центре организуют сбор помощи для жителей «Дари добро» и подопечных «ЗООзащита». Постояльцам приюта можно передать новое нательное белье, постельное белье, продукты питания и средства гигиены. Животным можно подарить корм, древесный наполнитель, ветеринарные препараты от паразитов («Мельбимакс», «Стронгхолд», «Инспектор», «Барс», витамины), поводки брезентовые от трех метров, миски и игрушки. Среди благотворителей проведут беспроигрышную лотерею.Открытие выставки состоится 19 февраля в 15.00 в ТРЦ VEER Mall. Фотовыставка будет работать до конца февраля.